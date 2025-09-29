Clara Zepeda

Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 26

Los hogares de ingresos medios (que perciben entre tres y seis salarios mínimos) resintieron en mayor proporción el aumento de precios al consumidor en la primera mitad de septiembre de 2025, pues mientras la inflación general a escala nacional fue de 3.74 por ciento anual, la de las familias que perciben entre 800 y mil 600 pesos diarios registró 3.86, indican datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

En la primera quincena de este mes, el índice nacional de precios al consumidor para los hogares de entre tres y seis salarios mínimos destacó sobre los otros grupos debido al impacto alcista en alimentos y bebidas.

El aumento de costos en los hogares que generan entre tres y seis salarios mínimos fue el más pronunciado desde la segunda mitad de junio, mientras la inflación en alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 4.46 por ciento anual en la primera quincena de septiembre, muy por arriba de su lectura previa de 3.98. La recreación, deporte y cultura se aceleraron a 3.73; servicios educativos, 5.89 anual; cuidado personal, protección social y bienes diversos aumentó 6.29 por ciento.

Por lo tanto, la variación del índice de precios al consumidor en un año fue de 3.69 por ciento para los hogares de entre uno y tres salarios mínimos. En tanto, la población de mayores ingresos (más de seis salarios mínimos) tuvo el menor efecto inflacionario, de 3.65 por ciento anual en la primera mitad de septiembre de este año.