Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 25

Con mayores inversiones en tecnología y centrar sus operaciones en los clientes es como Fernando Chico Pardo, el empresario mexicano que adquirió una cuarta parte del Banco Nacional de México (Banamex) por 42 mil millones de pesos, busca que la institución financiera retome su preponderancia en el mercado bancario nacional.

“Priorizar la inversión para impulsar la transformación tecnológica de Banamex… y convertirlo en una organización centrada en el cliente, buscando siempre su satisfacción en cada transacción que realice (...) que tu celular sea la sucursal”, declaró el jueves pasado.

El consorcio estadounidense Citi adquirió Banamex en mayo de 2001, en una transacción que, en ese momento, estuvo valuada en alrededor de 12 mil 500 millones de dólares. Al concluir ese año, la institución nacional era la de mayor presencia, medido por la cantidad de sus activos, según cifras oficiales.