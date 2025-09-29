Jessika Becerra

El Buró de Crédito cumple 30 años en octubre y su contribución ha sido la creación de un registro y seguimiento de los datos del comportamiento de pagos hasta de 75 millones de personas y empresas, a fin de que tengan acceso al financiamiento, aseguró en entrevista Mauricio Gamboa, director general del organismo.

Es una de las dos sociedades de información crediticia que operan en el país (la otra es el Círculo de Crédito), cuyo objetivo es que los bancos y las instituciones que dan financiamiento consulten el registro del comportamiento de pagos de las personas físicas y morales que piden préstamos.

Esa consulta permite reducir la probabilidad de impago y considerarla en el costo del crédito; es decir, en la tasa de interés.

Gamboa recordó que el Buró de Crédito comenzó a funcionar como resultado de la crisis financiera, pues la banca mexicana se percató de la necesidad de contar con una institución que reuniera y administrara información confiable y completa sobre el comportamiento de los pagos de los créditos que toman las personas y las empresas.

El 16 de agosto de 1995, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó la constitución y operación del buró como Sociedad de Información Crediticia, y la resolución correspondiente fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de septiembre de ese año.

La información que actualmente contiene esta compañía es proporcionada por los bancos y por las tiendas departamentales. “Una aportación del buró, por un lado, es facilitar el acceso al crédito y, por el otro lado, crear la responsabilidad de pagarlo”, expuso Gamboa.