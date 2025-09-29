Xinhua

Pekín. Las autoridades chinas dieron a conocer un plan para apoyar el crecimiento de la industria de metales no ferrosos, entre los que se encuentran el aluminio, el cobre, el zinc y el níquel, lo que apunta a un crecimiento anual promedio de alrededor de 5 por ciento en la producción de valor agregado del sector entre 2025 y 2026.

El país asiático espera que en estos dos años la producción de los 10 principales metales no ferrosos crezca alrededor de 1.5 por ciento anual, según el plan, que fue emitido conjuntamente por el ministerio de Industria y Tecnología Informática y otros siete departamentos del gobierno chino.

Dicho plan también describe varias tareas, entre ellas aumentar la producción anual de metales reciclados a más de 20 millones de toneladas, proporcionar más productos de alta gama y mejorar el desarrollo verde y bajo en carbono de la industria.

Buscarán materiales de tierras raras

Para fomentar el crecimiento estable del sector, la estrategia propone medidas como la búsqueda de avances en el desarrollo de metales de ultrapureza y nuevos materiales de tierras raras avanzados, así como la promoción de la aplicación de metales raros en sectores emergentes, como los circuitos integrados y la inteligencia artificial.