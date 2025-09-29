▲ La reducción en agosto de 2025 fue de 34.18 por ciento respecto a julio. Foto Presidencia

Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 24

La producción de gasolinas, diésel y otros combustibles en la refinería Olmeca de Petróleos Mexicanos (Pemex) fue de 102 mil barriles diarios en agosto pasado, dato que significa un desplome de 34.18 por ciento respecto a julio, según información de la empresa pública.

Aunque las nuevas instalaciones de la petrolera tienen capacidad para elaborar 340 mil barriles diarios de productos petrolíferos, los resultados más recientes muestran que sólo funcionó a 30 por ciento.

El dato del octavo mes del año es la segunda caída consecutiva en la producción de energéticos que reporta la refinería de Dos Bocas, como es conocida comúnmente, pues en junio alcanzó a elaborar 172 mil barriles diarios, con lo que llegó a la mitad de la máxima capacidad. No obstante, en el séptimo mes de 2025, la producción promedio fue de 155 mil barriles diarios.

Según la información de la empresa estatal, la refinería Olmeca sólo aportó 10.18 por ciento del millón 7 mil barriles diarios de la producción total del Sistema Nacional de Refinación.

En su comparación con agosto de 2024, cuando Pemex reportó una producción de diésel, gasolinas y otros combustibles de 48 mil barriles diarios, la cifra más reciente observó un aumento de 112.4 por ciento.

De acuerdo con la información de la empresa estatal, la caída en la elaboración de productos petrolíferos se debió a una menor producción de diésel y gasolinas.