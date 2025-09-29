Ap

Lunes 29 de septiembre de 2025, p. a39

Arlington. Brandon Aubrey y Brandon McManus intercambiaron goles de campo cortos en tiempo extra, y el muy anticipado regreso de Micah Parsons a Dallas terminó con los Vaqueros y los Empacadores de Green Bay empatados 40-40 la noche del domingo.

Dak Prescott y Jordan Love lanzaron tres pases de touchdown cada uno durante el tiempo reglamentario, lo que incluyó siete anotaciones consecutivas que cambiaron el liderazgo antes del gol de campo de 53 yardas de McManus que empató el marcador al expirar el tiempo. McManus pateó un gol de campo de 34 yardas cuando el reloj marcaba 0:00 en tiempo extra, justo después de que el pase de Love al fondo de la zona de anotación cayera incompleto con sólo un segundo restante.