▲ A los 44 años de edad, Jesús Corona se despidió de su vida profesional como portero de Xolos y justo ante Cruz Azul, equipo en el que vivió grandes momentos y obtuvo algunas copas. Fue el guardameta campeón con la selección mexicana que obtuvo el oro olímpico en Londres 2012. Chuy se marchó con una victoria 2-0 de los fronterizos sobre el cuadro cementero, club con el cual quería retirarse, pero el adiós tuvo que afrontarlo como rival del cuadro al que más quiso y que en esta ocasión desperdició la oportunidad de quedar como líder del torneo. Foto @Xolos