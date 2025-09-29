Deportes
Ver día anteriorLunes 29 de septiembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/09/29. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Deportes/Jesús Corona se despide del futbol/
A nterior
S iguiente
 
Al cierre
Jesús Corona se despide del futbol
Foto
▲ A los 44 años de edad, Jesús Corona se despidió de su vida profesional como portero de Xolos y justo ante Cruz Azul, equipo en el que vivió grandes momentos y obtuvo algunas copas. Fue el guardameta campeón con la selección mexicana que obtuvo el oro olímpico en Londres 2012. Chuy se marchó con una victoria 2-0 de los fronterizos sobre el cuadro cementero, club con el cual quería retirarse, pero el adiós tuvo que afrontarlo como rival del cuadro al que más quiso y que en esta ocasión desperdició la oportunidad de quedar como líder del torneo.Foto @Xolos
Periódico La Jornada
Lunes 29 de septiembre de 2025, p. a39
A nterior
S iguiente