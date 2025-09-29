Lunes 29 de septiembre de 2025, p. a12
En una temporada donde la contienda por el liderato de la Liga Mx ha sido tan cerrada, una derrota puede marcar gran diferencia. En su intento por recuperarse en la búsqueda de la cima, Tigres aprovecha todas las oportunidades para sumar puntos y ahora cumplió al vencer 2-0 al sotanero Querétaro con un gol de Marcelo Flores, quien rompió una sequía de tantos luego de 11 meses.
Los felinos, que sólo han caído en una ocasión en esta campaña, permanecen en la fecha 11 del Torneo Apertura 2025 en la quinta posición con 22 puntos, apenas tres menos que los líderes Toluca y Monterrey. En contraste, la escuadra de Querétaro, dirigida por Benjamín Mora, sigue en crisis en su primera temporada como franquicia del estadunidense Marc Spiegel y esta en el penúltimo lugar con ocho unidades.
Si bien la afición del estadio Corregidora esperaba ver a un plantel de Querétaro que había logrado repuntar en las dos últimas jornadas sin perder, ahora no pudieron festejar frente a unos Tigres que debían confirmar su jerarquía.
Frente a un rival que intentó contener los ataques de los regios, Ángel Correa mandó un pase filtrado para romper a la defensa queretana, mientras que Juan Brunetta rescató el balón y sentenció de bocajarro a los 30 minutos.
En el complemento se viviría un episodio similar, con un plantel de Tigres que dominaba a placer al tiempo que los Gallos cayeron en una imprudencia cuando Mateo Coronel salió expulsado.
Así, Marcelo Flores (52) aprovechó al sorprender primero con un remate de cabeza que fue rechazado por el arquero Guillermo Allison para después reaccionar en el rebote y disparar a quemarropa directo a la meta.
El mediocampista, quien ha sido considerado como promesa del futbol nacional, festejó de manera eufórica entre aplausos de sus compañeros, no era para menos pues no había anotado desde el 1º de noviembre de 2024. Gallos cerró de manera bochornosa cuando Pablo Barrera falló un penal.