Lunes 29 de septiembre de 2025, p. a12

En una temporada donde la contienda por el liderato de la Liga Mx ha sido tan cerrada, una derrota puede marcar gran diferencia. En su intento por recuperarse en la búsqueda de la cima, Tigres aprovecha todas las oportunidades para sumar puntos y ahora cumplió al vencer 2-0 al sotanero Querétaro con un gol de Marcelo Flores, quien rompió una sequía de tantos luego de 11 meses.

Los felinos, que sólo han caído en una ocasión en esta campaña, permanecen en la fecha 11 del Torneo Apertura 2025 en la quinta posición con 22 puntos, apenas tres menos que los líderes Toluca y Monterrey. En contraste, la escuadra de Querétaro, dirigida por Benjamín Mora, sigue en crisis en su primera temporada como franquicia del estadunidense Marc Spiegel y esta en el penúltimo lugar con ocho unidades.

Si bien la afición del estadio Corregidora esperaba ver a un plantel de Querétaro que había logrado repuntar en las dos últimas jornadas sin perder, ahora no pudieron festejar frente a unos Tigres que debían confirmar su jerarquía.