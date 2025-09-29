▲ La estrella de las Tuzas, Charlyn Corral, llegó a 16 tantos en el torneo. Foto @tuzasoficial

De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 29 de septiembre de 2025, p. a12

Cruz Azul no se dejó intimidar por el vigente campeón, Pachuca, y rescató un valioso empate 2-2 en el duelo de la jornada 13 del torneo Apertura 2025 de la Liga Mx Femenil, disputado ayer en el estadio Hidalgo.

Pese a este resultado, las Tuzas, que extendieron a nueve su racha de partidos sin perder, llegaron a 30 puntos y se ubicaron en el segundo lugar de la tabla general, mientras las cementeras se quedaron en el décimo puesto, con 18 unidades.

Las Celestes sorprendieron al conjunto hidalguense al minuto 20, cuando Aerial Chavarin conectó un servicio en el centro del área y definió de zurda para vencer a la arquera local, Esthefanny Barreras, y poner el 1-0 en la pizarra.

El gusto le duró poco a las Cementeras, pues sólo nueve minutos después, al 29, la goleadora de las Tuzas, Charlyn Corral, emparejó los cartones (1-1) tras rematar un pase de la nigeriana Chinwendu Ihezuo desde muy cerca del marco protegido por Alejandría Godínez, quien nada pudo hacer para evitar la anotación.