Pachuca llega a 30 puntos y se coloca en el segundo lugar de la tabla general
Lunes 29 de septiembre de 2025, p. a12
Cruz Azul no se dejó intimidar por el vigente campeón, Pachuca, y rescató un valioso empate 2-2 en el duelo de la jornada 13 del torneo Apertura 2025 de la Liga Mx Femenil, disputado ayer en el estadio Hidalgo.
Pese a este resultado, las Tuzas, que extendieron a nueve su racha de partidos sin perder, llegaron a 30 puntos y se ubicaron en el segundo lugar de la tabla general, mientras las cementeras se quedaron en el décimo puesto, con 18 unidades.
Las Celestes sorprendieron al conjunto hidalguense al minuto 20, cuando Aerial Chavarin conectó un servicio en el centro del área y definió de zurda para vencer a la arquera local, Esthefanny Barreras, y poner el 1-0 en la pizarra.
El gusto le duró poco a las Cementeras, pues sólo nueve minutos después, al 29, la goleadora de las Tuzas, Charlyn Corral, emparejó los cartones (1-1) tras rematar un pase de la nigeriana Chinwendu Ihezuo desde muy cerca del marco protegido por Alejandría Godínez, quien nada pudo hacer para evitar la anotación.
Las locales lograron darle la vuelta al marcador en el segundo tiempo, al minuto 69, luego de que la árbitra Ana Paola Hernández castigó con un penal una mano en el área de la celeste Valeria Miranda. La encargada de cobrar desde los 11 pasos fue Corral, quien con un potente disparo sacudió las redes para firmar el 2-1.
Con sus dos anotaciones, Corral llegó a 16 en el torneo y se mantuvo como líder de la tabla de goleo.
Cuando parecía que las Tuzas se llevarían el triunfo, Ana Martínez apareció en el área para rematar un trazo largo y sellar el 2-2 definitivo, al 84.