Lunes 29 de septiembre de 2025

Hay regresos que exigen la mejor de las respuestas, mucho más si el rival es Brasil y en juego están los primeros puntos de la Copa Mundial Sub-20 en Chile, torneo al que México dejó de asistir desde la edición de 2019, cuando fue eliminado en la fase de grupos. Seis años después, el retorno de la selección nacional a la categoría reina de las promesas juveniles resistió su empeño y obsesión por la victoria, pero provocó que el gigante del cono sur, cinco veces campeón del torneo, terminara conforme con un empate 2-2 a pesar de ser el favorito.

La lección para el técnico Eduardo Arce fue aprender a resolver los momentos decisivos. El volante del Pachuca, Alexei Domínguez, consiguió con el 1-0 el primer instante de felicidad para los mexicanos (10), sólo un par de jugadas después de que Gilberto Mora hizo valer su talento ante los defensores de la verdeamarela. El mediocampista de Tijuana, considerado entre los elementos a seguir en la cita mundialista, ganó la mayoría de los duelos individuales, pero eso no alcanzó para que Brasil bajara los brazos.

Rafael Coutinho, de zurda y al poste más lejano del arquero Emmanuel Ochoa (21), y más tarde Luighi (76), con un remate de espaldas a la portería, dieron vuelta a la ventaja del Tricolor sin merecimientos de por medio. Sus jugadores estuvieron lejos de contrarrestar el dominio y control de la pelota que impuso su rival desde el primer tiempo. Y sin embargo, en dos destellos, mostraron de lo que son capaces cuando se juega un Mundial. Arce y su cuerpo técnico intentaron sobreponerse a la voltereta, realizaron ajustes y encontraron en la táctica fija la mejor herramienta para el empate.