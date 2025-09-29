Lunes 29 de septiembre de 2025, p. a11
El delantero mexicano Raúl Jiménez tuvo ayer una jornada agridulce en la Liga Premier de Inglaterra, pues tras anotar un gol para el Fulham, el cual acabó perdiendo 3-1 ante el Aston Villa, tuvo que retirarse muy temprano por una lesión.
En el duelo efectuado en el Villa Park de Birmingham, Inglaterra, correspondiente a la sexta fecha del torneo, el tricolor adelantó a su equipo apenas al minuto 3, al conectar un tiro de esquina con un potente cabezazo que resultó imposible detener para el portero argentino Emiliano Dibu Martínez, y el cual tuvo que ser revisado por el VAR.
No obstante, al minuto 11, Jiménez se recostó en el pasto y se quejó de un dolor en las costillas, por lo que fue atendido por el asistente médico, y posteriormente fue sustituido por el español Adama Traoré.
Hasta el momento, se desconoce la gravedad de la lesión del mexicano, quien, con este tanto, llegó a 60 goles en la liga inglesa.
Pese a que el Fulham trató de conservar la ventaja, el Aston Villa remontó y registró su primera victoria de la temporada en la Liga Premier con los goles de Ollie Wat-kins (37), John McGinn (49) y el argentino Emiliano Buendía (51).
De esta manera, el equipo dirigido por Unai Emery sumó seis puntos y salió de la zona de descenso al colocarse en el sitio 16 de la tabla general, mientras el Fulham cayó a la décima posición, con ocho unidades, luego de esta segunda derrota.
Por su parte, el Arsenal remontó y venció 2-1 al Newcastle en St. Jame’s Park, con lo que ascendió al segundo puesto, con 13 puntos, dos menos que el líder Liverpool.
En actividad de la jornada cinco de la Liga de Italia, el también mexicano Santiago Giménez participó en el triunfo de su equipo, el AC Milán, por 2-1 ante el Nápoles, que sufrió su primer revés de la temporada.
El tricolor fue titular en el duelo efectuado en el estadio Giuseppe Meazza y jugó hasta el minuto 68, cuando fue sustituido por el portugués Rafael Leão.
Con este triunfo, el Milán, que se quedó con un hombre menos a partir del minuto 58 tras la expulsión del ecuatoriano Pervis Estupiñán, se colocó como líder de la Serie A con 12 puntos, los mismos que tiene el conjunto napolitano, al que supera por una ligera mejor diferencia de goles.
En otros duelos de la liga italiana, la Roma derrotó 2-0 al Hellas Verona y el Sassuolo superó 3-1 al Udinese.
El Barcelona aprovechó la derrota de la víspera del Real Madrid para arrebatarle el liderato de la Liga española, gracias a su victoria 2-1 sobre la Real Sociedad, ayer en la séptima jornada.
Álvaro Odriozola había adelantado al equipo vasco al 31, pero los azulgranas dieron la vuelta al marcador con dos tantos de cabeza, firmados por el francés Jules Koundé (43) y el polaco Robert Lewandowski (59).
A su vez, el Sevilla venció 1-0 al Rayo Vallecano, el Elche derrotó 2-1 al Celta de Vigo y el Real Betis superó 2-0 al Osasuna.