▲ Con el tanto de ayer, Raúl Jiménez llegó a 60 goles en la liga inglesa. Foto @FulhamFC

De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 29 de septiembre de 2025, p. a11

El delantero mexicano Raúl Jiménez tuvo ayer una jornada agridulce en la Liga Premier de Inglaterra, pues tras anotar un gol para el Fulham, el cual acabó perdiendo 3-1 ante el Aston Villa, tuvo que retirarse muy temprano por una lesión.

En el duelo efectuado en el Villa Park de Birmingham, Inglaterra, correspondiente a la sexta fecha del torneo, el tricolor adelantó a su equipo apenas al minuto 3, al conectar un tiro de esquina con un potente cabezazo que resultó imposible detener para el portero argentino Emiliano Dibu Martínez, y el cual tuvo que ser revisado por el VAR.

No obstante, al minuto 11, Jiménez se recostó en el pasto y se quejó de un dolor en las costillas, por lo que fue atendido por el asistente médico, y posteriormente fue sustituido por el español Adama Traoré.

Hasta el momento, se desconoce la gravedad de la lesión del mexicano, quien, con este tanto, llegó a 60 goles en la liga inglesa.

Pese a que el Fulham trató de conservar la ventaja, el Aston Villa remontó y registró su primera victoria de la temporada en la Liga Premier con los goles de Ollie Wat-kins (37), John McGinn (49) y el argentino Emiliano Buendía (51).

De esta manera, el equipo dirigido por Unai Emery sumó seis puntos y salió de la zona de descenso al colocarse en el sitio 16 de la tabla general, mientras el Fulham cayó a la décima posición, con ocho unidades, luego de esta segunda derrota.

Por su parte, el Arsenal remontó y venció 2-1 al Newcastle en St. Jame’s Park, con lo que ascendió al segundo puesto, con 13 puntos, dos menos que el líder Liverpool.