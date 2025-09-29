Lunes 29 de septiembre de 2025, p. a10
Toronto. El pelotero mexicano Alejandro Kirk conectó dos jonrones, incluido el primer grand slam de su carrera, y los Azulejos de Toronto aseguraron su primer título de la División Este de la Liga Americana en una década al imponerse 13-4 a las Rayas de Tampa Bay en su último partido de la temporada regular.
George Springer y Addison Barger también conectaron jonrones para los Azulejos, que necesitaban una victoria o una derrota de los Yanquis de Nueva York en el último día para llevarse la corona de la división por séptima vez en la historia del equipo y primera desde 2015. Toronto (94-68) también consiguió el mejor récord de la Liga Americana y tendrá la ventaja de local durante los playoffs.
Kirk se aseguró de ello con un grand slam en la primera entrada y un jonrón de dos carreras en la quinta, mientras los canadienses coronaban su undécima barrida de serie del año y extendían su racha ganadora a cuatro juegos.
El mexicano llegó a 15 vuelacercas esta temporada, su mejor marca. Fue su segundo juego con múltiples jonrones de la temporada y el sexto de su carrera.
Otros tricolores que disputarían la postemporada serían Andrés Muñoz y Randy Arozarena (Marineros) y Taijan Walker (Filis), mientras que en la ronda de los comodines, que comienza el martes, están Jarren Durán (Medias Rojas), Javier Assad (Cachorros) y José Urquidy (Tigres).
En tanto, los Rojos de Cincinnati regresan a playoffs por primera vez desde 2020 después de superar a los Mets de Nueva York por el tercero y último comodín de la Liga Nacional.
Cincinnati llegó a la postemporada con ayuda de los tambaleantes Mets, quienes no avanzaron pese a tener en sus filas a Juan Soto, el beisbolista con el contrato más caro de la historia.
Ohtani, con récord
Shohei Ohtani rompió su propio récord de la franquicia de los Dodgers –y su marca personal– con el jonrón 55 del año en el T-Mobile Park, castigando al zurdo de los Marineros Gabe Speier con un bambinazo en solitario en la séptima entrada.
Los Dodgers, vigentes campeones, cerraron la temporada regular con el triunfo de 6-1 sobre los Marineros de Sea-ttle, para enfrentar a Cincinnati a partir de mañana en la ronda de comodines.