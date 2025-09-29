Ap

Periódico La Jornada

Lunes 29 de septiembre de 2025, p. a10

Toronto. El pelotero mexicano Alejandro Kirk conectó dos jonrones, incluido el primer grand slam de su carrera, y los Azulejos de Toronto aseguraron su primer título de la División Este de la Liga Americana en una década al imponerse 13-4 a las Rayas de Tampa Bay en su último partido de la temporada regular.

George Springer y Addison Barger también conectaron jonrones para los Azulejos, que necesitaban una victoria o una derrota de los Yanquis de Nueva York en el último día para llevarse la corona de la división por séptima vez en la historia del equipo y primera desde 2015. Toronto (94-68) también consiguió el mejor récord de la Liga Americana y tendrá la ventaja de local durante los playoffs.

Kirk se aseguró de ello con un grand slam en la primera entrada y un jonrón de dos carreras en la quinta, mientras los canadienses coronaban su undécima barrida de serie del año y extendían su racha ganadora a cuatro juegos.

El mexicano llegó a 15 vuelacercas esta temporada, su mejor marca. Fue su segundo juego con múltiples jonrones de la temporada y el sexto de su carrera.

Otros tricolores que disputarían la postemporada serían Andrés Muñoz y Randy Arozarena (Marineros) y Taijan Walker (Filis), mientras que en la ronda de los comodines, que comienza el martes, están Jarren Durán (Medias Rojas), Javier Assad (Cachorros) y José Urquidy (Tigres).