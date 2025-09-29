Lunes 29 de septiembre de 2025, p. a10
Kansas City., Patrick Mahomes lanzó para 270 yardas y cuatro anotaciones superando a Lamar Jackson, quien abandonó el partido en la segunda mitad por una lesión en el tendón de la corva derecha, y los Jefes de Kansas City derrotaron 37-20 a los Cuervos de Baltimore.
Xavier Worthy regresó de una lesión en el hombro para atrapar cinco pases para 83 yardas, encendiendo una ofensiva de los Jefes que habían luchado por encontrar su equilibrio sin el velocista y su compañero de equipo suspendido, Rashee Rice, a principios de la temporada.
Kansas (2-2) se adelantó 20-10 al medio tiempo contra Baltimore antes de conseguir su séptima victoria en los últimos ocho encuentros. La última vez que los Cuervos (1-3) los vencieron fue en septiembre de 2021.
Jackson lanzó para 147 yardas, con un touchdown y su primera intercepción de la temporada, antes de lesionarse el tendón de la corva a mitad del tercer cuarto.
El resultado no sólo sacude el panorama de la Conferencia Americana, también deja abierta una crisis en el conjunto de John Harbaugh.
Patriotas vencen a Panteras
Desde una devolución de despeje para anotación hasta un gol de campo fallado, los equipos especiales jugaron un factor clave durante la victoria por 42-13 de los Patriotas de Nueva Inglaterra ante las Panteras de Carolina.
Marcus Jones devolvió un despeje en el primer cuarto que recorrió 87 yardas y anuló una ventaja de 6-0 de Carolina. Un corte brusco hacia el interior le permitió despejar el terreno y anotar su segundo despeje devuelto para anotación en su carrera.
“Soy bastante implacable ahí atrás”, dijo Jones con una sonrisa después del partido. “Tuve un poco de espacio y confío en que nuestros chicos bloqueen bien”.
En otros resultados Josh Black-well bloqueó un intento de gol de campo de 54 yardas de Daniel Carlson en el último minuto para preservar una remontada en el último cuarto liderada por Caleb Williams, y los Osos de Chicago sorprendieron 25-24 a los Raiders.
Los Osos se convirtieron en el segundo equipo en ganar 800 partidos de temporada regular, uniéndose a los Empacadores de Green Bay que tenían 812 antes del partido de ayer por la noche en Dallas. Los Raiders han perdido tres duelos seguidos.
En tanto, Parker Washington logró el primer touchdown en devolución de despeje para Jacksonville en ocho temporadas y la defensa de los Jaguares consiguió cuatro robos de balón más en la victoria 26-21 sobre los 49ers de San Francisco .
Acereros arropados en Irlanda
Kenneth Gainwell corrió para 99 yardas y dos anotaciones, y los Acereros de Pittsburgh se mantuvieron firmes para vencer 24-21 a los Vikingos de Minnesota en el primer partido de temporada regular de la NFL en Irlanda.
Fue la primera victoria internacional para Aaron Rodgers frente a una multitud de 74 mil 512 aficionados que se decantaron por los Acereros en el Croke Park.
Rodgers completó 18 de 22 pases para 200 yardas y una anotación con el receptor DK Metcalf.