Periódico La Jornada

Lunes 29 de septiembre de 2025, p. a10

Kansas City., Patrick Mahomes lanzó para 270 yardas y cuatro anotaciones superando a Lamar Jackson, quien abandonó el partido en la segunda mitad por una lesión en el tendón de la corva derecha, y los Jefes de Kansas City derrotaron 37-20 a los Cuervos de Baltimore.

Xavier Worthy regresó de una lesión en el hombro para atrapar cinco pases para 83 yardas, encendiendo una ofensiva de los Jefes que habían luchado por encontrar su equilibrio sin el velocista y su compañero de equipo suspendido, Rashee Rice, a principios de la temporada.

Kansas (2-2) se adelantó 20-10 al medio tiempo contra Baltimore antes de conseguir su séptima victoria en los últimos ocho encuentros. La última vez que los Cuervos (1-3) los vencieron fue en septiembre de 2021.

Jackson lanzó para 147 yardas, con un touchdown y su primera intercepción de la temporada, antes de lesionarse el tendón de la corva a mitad del tercer cuarto.

El resultado no sólo sacude el panorama de la Conferencia Americana, también deja abierta una crisis en el conjunto de John Harbaugh.

Patriotas vencen a Panteras

Desde una devolución de despeje para anotación hasta un gol de campo fallado, los equipos especiales jugaron un factor clave durante la victoria por 42-13 de los Patriotas de Nueva Inglaterra ante las Panteras de Carolina.

Marcus Jones devolvió un despeje en el primer cuarto que recorrió 87 yardas y anuló una ventaja de 6-0 de Carolina. Un corte brusco hacia el interior le permitió despejar el terreno y anotar su segundo despeje devuelto para anotación en su carrera.