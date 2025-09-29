▲ La joven de 26 años asegura que su presea es una motivación de cara a los Olímpicos de Los Ángeles. Foto Cristina Rodríguez

Joshua Reyes Sámano

Periódico La Jornada

Lunes 29 de septiembre de 2025, p. a10

La marchista Alegna González fue recibida ayer entre aplausos, ovaciones y mariachis en su regreso a México tras conquistar la medalla de plata en la prueba de 20 kilómetros durante el Mundial de Atle-tismo, que se disputó hace unas semanas en Tokio. La nacida en Chihuahua se mostró motivada de cara a Los Ángeles 2028, luego de romper la sequía de ocho años sin presea para el país en esa disciplina.

“La verdad me siento muy contenta, tengo muchos años buscando este resultado y siempre me quedaba muy cerca, no lo había conseguido y ahora lo único que dije es ‘por fin lo logré’. De cara a los Juegos Olímpicos esta medalla es una motivación, llegar con este resultado, seguir mejorando y no bajarme de los primeros tres sitios es la meta que me quiero plantear”, declaró a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Un grupo de personas aguardaban para verla cruzar la sala de llegadas internacionales en las primeras horas de este domingo, atentos en todo momento a las pantallas que mostraban los vuelos desde diversas partes del mundo, especialmente aquel que había salido horas antes de la capital japonesa. Algunos desconocían sobre su arribo, así como lo que consiguió en el país asiático, sin embargo, al enterarse se sumaron al recibimiento organizado por la Secretaría de Marina, de la cual es cabo.

“Es un orgullo que los atletas mexicanos logren estos resultados, es una muestra que sí se puede”, comentó un señor que esperaba a un familiar.

Al ritmo de México lindo y querido, La negra y La bikina, la joven de 26 años agradeció con una sonrisa a todos los que acudieron a su llegada y prometió dar lo mejor para conquistar una presea olímpica.