Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 9

Isaac del Toro fue humano, demasiado humano. Acompañar a Tadej Pogacar, un hombre de otra galaxia, en un ataque a 100 kilómetros de la meta y con un ritmo delirante, fue un acto kamikaze en el Mundial de ciclismo de ruta en Ruanda. El pedalista de Ensenada lo intentó durante más de 30 kilómetros, en los que alternó con ese monstruo de Eslovenia en una fuga que erizaba el espinazo sólo de presenciarla. Una aventura temeraria que quedó claro no es apta para los mortales.

Como un Ícaro sobre ruedas, Del Toro acarició la gloria durante ese tramo, pero fue evidente que nadie está a la altura de Pogacar. El esloveno se benefició de la osadía del mexicano, que terminó completamente exprimido y pese a todo logró cruzar la meta en el séptimo lugar, por delante del español Juan Ayuso.

Pogacar, en cambio, parecía un ser construido con una materia distinta a la de los humanos y movida por una fuerza inexplicable. Después de que Isaac no resistió el ritmo, el esloveno recorrió el resto de la competencia en absoluta soledad y cruzó la meta tras seis horas, 21 minutos y 20 segundos de carrera. El belga Remco Evenepoel, el único que podía desafiarlo, entró un minuto y 20 segundos más tarde, un resultado que se vio afectado por los retrasos al cambiar en dos ocasiones de bicicleta.

Esta no fue una carrera común. El primer Mundial que se celebra en África, Ruanda, la Tierra de las mil colinas, representó un reto y una tortura inimaginable. A una temperatura inclemente y una humedad que hicieron más cruel el recorrido de 267 kilómetros con pendientes empinadas, adoquines y el temible Muro de Kigali, el pelotón de competidores se enfrentó a una de las pruebas más desafiantes del ciclismo. Poco más de 30 llegaron a la meta, mientras más de un centenar fueron abandonando la ruta.

Y llegó la hora de encarar el Muro de Kigali, una colina salvaje y muy empinada que a lo largo de 400 metros pone a prueba a los espíritus más salvajes. Esa pendiente ralentizó la competencia, durante ese tramo los ciclistas avanzaban parados en los pedales, en un vaivén lento y zigzagueante y donde todos llevaban el rostro contraído por el dolor. En esa cuesta, el temerario Del Toro salió disparado y atrás, muy pegado a su rueda, el increíble Pogacar. Era una maravilla de escena, un mexicano y un esloveno se desprendían como cometas dejando una estela que cada vez quedaba más distante. Nadie pudo seguirles el paso y todavía faltaban 100 kilómetros de competencia.

Estrategia planeada

Durante 35 kilómetros quedó claro que los entrenamientos que realizaron juntos durante la semana el mexicano y el esloveno, compañeros en UAE Team Emirates, tenía planeada esta estrategia. Ambos trabajaron como un equipo, más compactos que con sus respectivos aliados nacionales.