▲ El narrador conversó con La Jornada después de la presentación de su libro de ensayos Incensarios.

Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 4

San Cristóbal de Las Casas, Chis., La generación de creadores de pueblos originarios “a la que pertenezco ha usado la palabra como arma de lucha ante nuestra historia, la sociedad y los problemas sociales que tenemos”, afirmó el escritor tsotsil Mikel Ruiz.

“Uno tiene la idea de que para aprender tiene que leer. En cambio, en nuestros pueblos, para aprender hay que escuchar a los abuelos. Está bien, pero también usar la escritura como vía de expresión, en primer lugar, y luego, como vía de entretenimiento y descubrimiento; que nuestra lengua permita dar otra vida a la lengua misma, diferente a que sea transmitida sólo oralmente”, agregó.

Autor de obras en tsotsil y castellano, entre ellas la novela La ira de los murciélagos, Ruiz manifestó: “estamos viviendo una época distinta a la del siglo pasado, pero sigue siendo un problema que se lee más en español que en nuestras lenguas. No sé si tengo tantos lectores en mi lengua, pero sí sé que me gusta escribir en ella”.

En entrevista con La Jornada, agregó: “Escribir en tsostil contribuye a encontrar la vitalidad por sí misma, porque las lenguas originarias se han transmitido siempre por vía oral, pero nunca se ha usado la escritura como forma de conocimientos, como en la tradición occidental”.

Originario de Chamula, Ruiz explicó que escribe “porque necesito hacerlo; es una forma de dialogar conmigo mismo. Es una manera de pacificar mis imaginaciones, mis sueños.

“El libro es un espacio para dar forma a mis ideas y preocupaciones, sobre todo; muchas personas tienen muchas historias qué contar y no saben o no pueden hacerlo, y esas historias se van.”

Aclaró: “no escribo todos los días ni todas las cosas que se me ocurren, sino que voy eligiendo las historias y reflexiones que me parecen nuevas en lo que he leído y hecho. Cuando aparece algo que no entiendo, comienzo a pensar y pensar, y a veces una forma de ir ordenando esos pensamientos es escribirlos”.

Chiapas, semillero creativo

Ruiz fue entrevistado después de la presentación de su libro de ensayos Incensarios, compilación personal que estuvo cargo del también escritor tseltal Delmar Penka.

Al comentario del presentador de la obra de que escribe en tsotsil y en castellano, Mikel Ruiz agregó: “Chiapas es hoy un escenario en el que de hombres, mujeres y jóvenes están brotando muchas producciones artísticas, literarias y cinematográficas, y lo pictórico está fuerte −lo musical ha bajado; los de nuestra generación podemos usar nuestra lengua sin miedo, sin temor a molestar a nadie, o también con la intención de incomodar”.