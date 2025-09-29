S

abía que el amor es lo único que compensa la muerte, y creía en la bondad infinita de los perros; siempre tuvo caniches, y los quiso más que a la gente, en particular a Atma (alma, aliento de vida), y fue pionero de los derechos animales. Era ese vecino que no saluda, o lo hace con un gruñido. El maestro que no dice buenos días. El autor que temen los editores. La fama, esa falsa posteridad, lo recuerda misógino (sus vituperios a la mujer hacen las delicias del feminismo antipatriarcal), misántropo, arrogante, pesimista. Un día empujó a una anciana, la hizo caer, y debió pagarle una pensión por el resto de su vida. Para colmo, fue mal hijo. Siempre peleó con su madre, la olvidada novelista Johanna Hernriette Trosiener, quien ante la publicación de su primera obra dijo: “¿Y quién va a leer eso? Ni siquiera se entiende el título”. Se trataba de La raíz cuádruple del principio de razón suficiente (1813). Hay que reconocer que, en ésta al menos, Frau Johanna tenía un punto. Y como el extranjero de Camus, Arthur no fue a su entierro.

Otro cargo en su contra, muy polémico, es su presunto antisemitismo espontáneo, como buen alemán del siglo XIX. En todo caso, Arthur Schopenhauer (1788-1860) lo supo contener en sus obras mayores. No le gustaban los dioses en general, y el que más rechazaba era Jehová, el peor. En cambio, se interesó en el budismo un siglo antes de los beatniks y los jipis. Profesó admiración por los judíos y sus talentos; sería admirado por Sigmund Freud y Albert Einstein. Quienes argumentan en su favor señalan que su albacea literario, Julius Frauenstädt (gran nombre para el caso), era judío, y se dice que no había nada en su conducta que sugiriera antipatía por los judíos que lo rodeaban.

No fue perita en dulce, pero sus escritos transformaron la filosofía y marcaron nuevas rutas al pensamiento racional. Su sentido de lo trágico llega a parecer cómico, y en el fondo lo es. Admite que para los griegos los dioses eran una necesidad impenetrable, una respuesta provisional satisfactoria. “Pero un dios como ese Jehová, que anima causa, por su gusto y por capricho origina este mundo de miseria y lamentaciones, y que se aplaude por ello, ya es el colmo”.

Con justa razón, su reputación de pesimista es abrumadora. Me recuerda con regocijo a EM Cioran, que tantas veces mata de la risa con su impúdica negatividad, algo que comparten Franz Kafka y The Smiths. ¿Para qué nacimos? ¿Para esta mierda? De haber sabido no vengo. En sus meditaciones sobre Los dolores del mundo (Editorial Sequitur, España) con certeza aforística establece: “El mundo es el infierno, y los hombres se dividen en almas atormentadas y diablos atormentadores”. Admite que su filosofía carece de consuelo. Para los que esperan discursos gratificantes aconseja que “vayan a la iglesia y dejen en paz a los filósofos”. Adelantándose a Cioran y Sartre, afirma que “turbar el optimismo obligado de los profesores de filosofía es tan fácil como placentero”.