Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 3
El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), por conducto el Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam), informó que se encuentra en proceso de restauración el mural Mapa de producción de la República Mexicana (rutas marítimas), obra realizada en 1947 por Miguel Covarrubias y perteneciente al acervo del instituto.
La pieza, ejecutada en técnica de temple sobre fibracel, con una superficie de 41.68 metros cuadrados, decoraba el vestíbulo del mítico Hotel del Prado, en avenida Juárez, en pleno Centro Histórico.
Tras el sismo de 1985, el inmueble sufrió graves daños y el mural quedó con fracturas en el bastidor, faltantes de fibracel, hundimientos y pérdidas de color, lo que dificultaba su apreciación estética. Para salvarlo, fue necesario desmontar cada uno de los tableros que lo conformaban.
Las labores de restauración comenzaron en mayo de 2024 en el taller de carpintería del centro, donde se fabricó un nuevo soporte auxiliar compuesto por siete bastidores de madera transportables, sobre los cuales se montaron las 19 secciones originales del mural.
El país que imaginó
A principios de 2025 se inició la restauración integral en el Taller de Mural del Cencropam, con la participación de cuatro especialistas. Esta primera etapa concluirá en octubre de este año, e incluye montaje de tableros, nivelación de planos, consolidación de estratos de soporte, reparación de fracturas, reposición de faltantes y restitución de áreas dañadas con reconstrucción de trazos de diseño.
La segunda fase, de acabado final, consistirá en la reintegración cromática en zonas puntuales y con pérdida de policromía. Este proceso tomará alrededor de tres semanas y se realizará cuando “la obra sea montada para su exhibición en el Museo Nacional de Arte, prevista a partir de 2026”. Entonces, el mural volverá a mostrar el país que Covarrubias imaginó: vasto y marítimo.