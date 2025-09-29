De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 3

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), por conducto el Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam), informó que se encuentra en proceso de restauración el mural Mapa de producción de la República Mexicana (rutas marítimas), obra realizada en 1947 por Miguel Covarrubias y perteneciente al acervo del instituto.

La pieza, ejecutada en técnica de temple sobre fibracel, con una superficie de 41.68 metros cuadrados, decoraba el vestíbulo del mítico Hotel del Prado, en avenida Juárez, en pleno Centro Histórico.

Tras el sismo de 1985, el inmueble sufrió graves daños y el mural quedó con fracturas en el bastidor, faltantes de fibracel, hundimientos y pérdidas de color, lo que dificultaba su apreciación estética. Para salvarlo, fue necesario desmontar cada uno de los tableros que lo conformaban.

Las labores de restauración comenzaron en mayo de 2024 en el taller de carpintería del centro, donde se fabricó un nuevo soporte auxiliar compuesto por siete bastidores de madera transportables, sobre los cuales se montaron las 19 secciones originales del mural.