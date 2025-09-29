De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 3

La pintura La sagrada familia, perteneciente al acervo permanente del Museo Nacional de San Carlos (MNSC), se ha confirmado como una creación original del pintor renacentista Sandro Botticelli (Florencia, Italia, 1445-1510), con base en estudios técnicos realizados por el historiador del arte Christopher Daly, del Museo Metropolitano de Arte (Met), de Nueva York. Durante mucho tiempo la pieza se atribuía al “círculo” del artista florentino. Incluso, se consideraba “perdida”.

La investigación, publicada este mes en The Burlington Magazine, indica que la pintura es un fragmento de una obra mayor que representaba La adoración de los magos, realizada por Botticelli y su taller durante 1490. De esta manera se confirma que el MNSC resguarda un tesoro renacentista único, ya que sólo existen tres obras originales de Botticelli en el continente, y dicha pieza es la única en América Latina.

Pintada al temple, sobre tabla de 51.3 por 38 centímetros, sin marco, la pieza forma parte del acervo del museo desde 1971. Después de un meticuloso estudio, se confirmó tanto su calidad estética como su lugar dentro del catálogo de Botticelli. En el artículo de The Burlington Magazine, Daly agradece a Mariano Meza Marroquín, ex curador del MNSC, quien “hizo los arreglos para que pudiera estudiar la pintura en octubre de 2023”.

La obra pertenecía a los herederos del empresario Wenner-Gren, quienes la conservaron hasta 1971, año en que la donaron al gobierno mexicano como parte de un conjunto de creaciones de antiguos maestros. La donación se incorporó a la colección nacional de arte europeo que resguarda el MNSC y se conmemoró con un pequeño catálogo sin paginar, Museo de San Carlos (Sala de Exposiciones Temporales), Ciudad de México, 1971, en el cual la pieza de Botticelli aparece con el número de catálogo 2, como “Sandro Botticelli (atrib.)”.

Hallazgo relevante

Para el director el museo, Jorge Reynoso Pohlenz, se trata de “una excelente noticia que la obra se encuentre en México, dentro de las colecciones del MNSC, que provienen, en su momento, de los acervos de la antigua Academia de San Carlos”. Consideró el “hallazgo relevante para el Instituto Nacional de Bellas Artes y el MNSC, ya que la atribución se realizó en colaboración con especialistas europeos y estadunidenses, quienes concluyeron que las características de la pintura corresponden al estilo del Renacimiento italiano”.