▲ El repertorio fue de Strauss y Beethoven a Pérez Prado y Maldita Vecindad, pasando por Coldplay y Los Ángeles Azules. Foto Cristina Rodríguez

Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 2

La diversidad del arte musical, cuyos géneros, instrumentación e identidades y origen de sus intérpretes pueden impulsar el sentido de comunidad, se hizo patente con el animado concierto de la Orquesta Monumental Metropolitana ayer al mediodía en el Zócalo de la Ciudad de México.

La presentación reunió en el escenario a más de 2 mil 600 músicos de 22 orquestas, con edades que iban de 6 a 90 años, provenientes de las alcaldías de la capital y de municipios del estado de México e Hidalgo, con el uso de instrumentos tradicionales en la música de concierto, pero que integró algunos populares e inusuales.

Interpretaron música de concierto, ópera, tango, pop, cumbia, rock nacional y en inglés, en lo que Ana Francis López, titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, definió como “fiesta monumental” ante los miles de espectadores.

La funcionaria refirió que la instrucción de Clara Brugada, jefa de gobierno de la capital, es “cambiar la nota roja por la nota musical. De eso se trata: cada vez más instrumentos y menos armas; cada vez más música, más armonía, más sofisticación y cada vez menos violencia”.

En un resquicio entre los días nublados y lluviosos, en unas horas soleadas y calurosas se desarrolló la presentación de la orquesta, a la que Javier Hidalgo Ponce, coordinador de Educación Comunitaria Pilares, llamó la concreción de la solidaridad.

“Cada instrumento, nota y voz se unen para formar un gran rompecabezas comunitario donde cada historia y cada esfuerzo cuentan por qué lo colectivo siempre es más grande que lo individual. La música cambia vidas, abre caminos y siembra sueños”, añadió el funcionario.

La iniciativa tiene su origen en 1989, cuando nació el proyecto de orquestas y coros juveniles de la Ciudad de México con el fin de brindar clases gratuitas y dotar de instrumentos a los interesados en aprender música, que luego devino visión de “música comunitaria” enarbolada por Pilares.

Con posterioridad surgió la idea de crear la escuela de música y Orquesta Monumental Pilares, que alcanza ya la cifra de mil 600 músicos, pero que ahora permitió este concierto inédito con la incorporación temporal de más de mil intérpretes de otras agrupaciones.

Lizzi Cisneros comentó que la agrupación metropolitana que dirige es monumental “no por la cantidad de personas, sino por la de voluntades. Creemos de todo corazón que es el mejor ejemplo de comunidad creativa. Alumnos, maestros, directoras, todos trabajando juntos en alianza con el gobierno”.

El gozo gana

Poco antes de iniciar, una persona en situación de calle exige que comiencen a tocar, mientras las campanadas de la Catedral Metropolitana inundan el ambiente y parecen ser el telón de inicio del recital. Por momentos se cuelan acordes de instrumentos en proceso de afinación. Los bronces religiosos se va despidiendo y ganan los sonidos de viento y cuerdas de la orquesta.

La conocida Marcha Radetzky, de Johann Strauss, dio inicio al recital, acompañada por las palmas de buena parte del público. Sigue el Himno a la alegría, de Beethoven. La pieza que refiere a la hermandad humana enmudece a los asistentes, que frasean por lo bajo y reverberan con las notas mientras las edificaciones devuelven ecos.