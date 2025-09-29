▲ La aplicación Mi Taxi, que buscaba hacer más equitativa la competencia de las unidades concesionadas frente a las de aplicación, no ha cumplido su propósito original. Foto Roberto García Ortiz

Kevin Ruiz y Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 37

A seis años del lanzamiento de la aplicación Mi Taxi, en la que están registradas 62 mil 34 unidades, continúa sin cumplir su propósito original: facilitar el servicio seguro de los llamados taxis rosas. Conductores que forman parte de la aplicación señalaron que esto no ha evitado la comisión de ilícitos como robos y hasta secuestro.

Información obtenida vía transparencia y emitida por las secretarías de Movilidad (Semovi) y de Seguridad Ciudadana, así como por la Fiscalía General de Justicia, refiere que, a pesar de contar con un botón de pánico, no cuentan con estadísticas de delitos, pues la única función es reportar emergencias y la posibilidad de reportar quejas.

Datos de la Semovi refieren que desde el inicio de sus operaciones en septiembre de 2019 y hasta la fecha, mediante la app se han solicitado un total de 85 mil 556 servicios.

Conductores refirieron que se han ganado mala fama entre los usuarios porque las tarifas que marca el taxímetro suelen ser más altas que las de otras plataformas. Jorge Matías, taxista de una base en Tacubaya, calificó a la aplicación de “inútil”, pues explicó que de los 20 viajes que realiza en un día con alta demanda del servicio, apenas cinco se solicitan mediante Mi Taxi.

Relató que lleva 15 años trabajando como chofer, y aunque no descargó la aplicación cuando fue lanzada, “poco a poco la fui utilizando”; sin embargo, considera que no ha representado un cambio significativo, ya que a pesar de incluir un sistema de alarma, “es independiente de la seguridad, ya que con el pasaje no estamos seguros”.