Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 36

Las autoridades capitalinas buscan fortalecer la estrategia contra el robo de autopartes por medio de la implementación de carpetas especializadas en las que los casos sean considerados no como hechos aislados y los delincuentes que sean detenidos sean presentados ante jueces de control por este delito y no por encubrimiento por receptación, como actualmente ocurre.

Dichas carpetas se generarán desde que el denunciante hace una llamada al 911 para reportar el delito de robo de autoparte, explicó un agente de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) encargado de la estrategia, donde se creará un rubro especial con el que los elementos policiales darán seguimiento al caso bajo el esquema ya establecido de robo de autopartes que se comete en la capital.

Esto ayudará a que las puestas a disposición que realice cualquier elemento de la policía capitalina de sujetos a los que les encuentren autopartes y no comprueben su legal posesión, sea por robo de vehículo y autoparte.

El agente dijo que la indicación de generar carpetas especializadas fue por instrucción de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para dar seguimiento a todas las denuncias por este delito.