Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 36
Las autoridades capitalinas buscan fortalecer la estrategia contra el robo de autopartes por medio de la implementación de carpetas especializadas en las que los casos sean considerados no como hechos aislados y los delincuentes que sean detenidos sean presentados ante jueces de control por este delito y no por encubrimiento por receptación, como actualmente ocurre.
Dichas carpetas se generarán desde que el denunciante hace una llamada al 911 para reportar el delito de robo de autoparte, explicó un agente de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) encargado de la estrategia, donde se creará un rubro especial con el que los elementos policiales darán seguimiento al caso bajo el esquema ya establecido de robo de autopartes que se comete en la capital.
Esto ayudará a que las puestas a disposición que realice cualquier elemento de la policía capitalina de sujetos a los que les encuentren autopartes y no comprueben su legal posesión, sea por robo de vehículo y autoparte.
El agente dijo que la indicación de generar carpetas especializadas fue por instrucción de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para dar seguimiento a todas las denuncias por este delito.
Las investigaciones de inteligencia de la SSC por este delito han logrado establecer que en la capital del país se ejecuta un mismo modus operandi para el robo de vehículo y autopartes, que se extiende hasta el estado de México, donde los autos hurtados son llevados a una u otra entidad para ser desmantelados, cuyas autopartes son vendidas posteriormente.
Este modo de operar dejó claro que los delincuentes han hallado una salida para estos objetos en zonas limítrofes con el estado de México, por lo que las alcaldías colindantes son focos de investigación para las autoridades, pues los delincuentes suelen concentrar el desmantelamiento y almacenaje en las mismas.
En la actualidad tienen como objetivo a un delincuente identificado como Julio César, quien ha sido detenido por la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial en reiteradas ocasiones, la última por el robo a la camioneta de uno de los músicos del grupo Camilia, cometido en la colonia Condesa.