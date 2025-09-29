De La Redacción

Lunes 29 de septiembre de 2025

Anoche se reanudó la operación en toda la línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que va de Pantitlán a La Paz, luego de más de 24 horas de haberse suspendido el servicio en seis estaciones de Guelatao a La Paz, debido a la inundación de más de dos metros que se registró en la zona por las intensas lluvias de la noche del sábado.

El director del organismo, Adrián Rubalcava, informó que se normalizaba el servicio en todas las estaciones, luego de que durante la madrugada y en el transcurso del día, el personal de instalaciones hidráulicas del organismo se abocó al desalojo del agua que ingresó en las vías con el apoyo de trabajadores de la Comisión Nacional del Agua, del gobierno capitalino y del estado de México.