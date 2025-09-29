Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 35

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, recorrió ayer por la tarde las calles de Santa María Aztahuacán, una de las 20 colonias más afectadas en la alcaldía Iztapalapa por las lluvias registradas la noche del sábado en el oriente de la Ciudad de México.

Acompañada de integrantes de su gabinete, la mandataria señaló que se realiza un censo de las familias damnificadas, quienes recibirán un apoyo emergente adicional a los recursos que se les entregará por el seguro contratado para este tipo de contingencias, y se comprometió en lo inmediato a entregar colchones y habilitar un comedor para otorgar alimentos tres veces al día.

Informó que se realizarán acciones a corto y mediano plazos para atender la emergencia y evitar más inundaciones, que van desde el desazolve y la reparación de la red del drenaje que colapsó en varios puntos, así como las gestiones para adquirir un predio en Ermita y calle Camino a San Miguel para construir un vaso regulador, a fin de canalizar las aguas pluviales.