Residentes de la colonia Santa María Aztahuacán, en Iztapalapa, amanecieron entre aguas negras que estropearon objetos personales y enseres domésticos. Catalina Romero y su esposo pasaron la noche en vigilia en una silla en espera de ayuda. Foto Víctor Camacho

Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Lunes 29 de septiembre de 2025, p. 35

La lluvia más copiosa registrada en la actual temporada dejó 20 colonias de Iztapalapa en medio de inundaciones, donde decenas de familias pasaron la noche del sábado y la madrugada del domingo entre aguas negras. La tarde de antier, en menos de tres horas cayeron 28 millones de metros cúbicos de precipitación pluvial, lo que desbordó el sistema de drenaje y afectó al menos mil 66 viviendas, según los primeros conteos de la alcaldía.

Al amanecer, en la colonia Ejidos de Santa María Aztahuacán la anegación continuaba y el lodazal se extendía sobre las banquetas. Dentro de los domicilios, en calles como Miguel Hidalgo, Plan de San Luis y Francisco Villa el agua aún llegaba a las rodillas, con enseres domésticos como salas, refrigeradores, estufas y camas flotando.

Catalina Romero y su esposo, pareja de la tercera edad, relataron no haber dormido en toda la noche. “Mi esposa y yo nos quedamos el resto de la noche sentados en una silla”, expresó don José, quien con una vara no paraba de intentar desazolvar por su cuenta la única coladera que hay en su calle.

Pese a que la mayoría de casas han instalado compuertas de hasta 80 centímetros de altura como medida preventiva, esta vez se vieron rebasadas, pues el agua alcanzó 1.40 metros de altura. En el patio de Alicia Torres, quien vive con su familia sobre la calle Felipe Ángeles, la compuerta se venció. “A mis nietas el agua les llegaba al cuello”, contó con voz quebrantada.

Vecinos de la calle Plan de Ayala atribuyeron la inundación al mal estado del drenaje. Señalaron que el colector de apenas 60 centímetros de diámetro es insuficiente para “toda el agua que baja del cerro”. Recordaron que desde hace dos años existe presupuesto para su reparación; sin embargo, las obras no se han iniciado.