▲ Cándido, esposo de Yolanda, asegura no pelear ningún bien material a los tres hijos, sólo pide poder estar con ella de nuevo. Foto La Jornada

Sanjuana Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 28 de septiembre de 2025, p. 14

La historia de amor entre Cándido Colín Herrera y Yolanda Ramírez Rodríguez surgió cuando eran mayores. Desde que se conocieron, hace 20 años, pensaron que su destino era estar juntos en su vejez hasta que la muerte los separara, pero la avaricia por su herencia y el desprecio de los hijos de ella los ha separado por orden judicial.

Los tres hijos de Yolanda han interpuesto cuatro procesos judiciales en su contra para quedarse con todas las posesiones materiales de su madre: una casa, su cuenta bancaria y hasta su pensión, producto de su trabajo en Petróleos Mexicanos (Pemex).

Es un caso paradigmático que se repite en toda la República Mexicana. Hijos interponiendo procesos judiciales de interdicción e inhabilitación contra sus padres de avanzada edad, para obtener sus bienes materiales sin importar el sufrimiento que provocan.

Cuando Cándido la conoció, Yolanda vivía prácticamente abandonada por sus hijos: los abogados Marco y Martín, y Ericka. Así siguió olvidada durante los últimos 20 años, hasta que la ambición los movió primero a vaciar la cuenta bancaria de su madre, con 642 mil pesos, luego a intentar conseguir una compensación de 2 millones de pesos por parte de Pemex, y después a despojarla de su casa.

Peor aún, una orden judicial finalmente separó a Yolanda, de 76, y a Cándido, de 56 años, y los convirtió en dos víctimas más del anacrónico y corrupto sistema judicial de Reynosa, Tamaulipas.

“Ella me lleva 20 años, la diferencia de edad no tiene nada que ver; nos amamos, pero sus hijos quieren su herencia y nos separaron. Yo hago que se sienta feliz y ella me hace feliz. Lo único que pido es que me regresen a mi esposa, que sus hijos arreglen su testamento para que se queden con todo, pero que nos dejen en paz, que nos dejen vivir felices como hemos estado los últimos 20 años.”

Procesos fabricados

Para Soledad Ruiz, abogada de Cándido, se trata de “violencia patrimonial” en contra de Yolanda, a quien tienen prácticamente secuestrada: “La violencia la están ejerciendo los tres hijos. Mañosamente y valiéndose de que su mamá ya empezaba a olvidar cosas; promovieron una demanda laboral contra Pemex por “desgaste físico” y pretenden quedarse con esos 2 millones de pesos. De ahí parte toda su situación, luego de quedarse con su casa, mientras su cuenta bancaria ya la vaciaron”, indica.

La demanda laboral contra Pemex fue radicada en el Cuarto Tribunal Federal de Asuntos Individuales bajo el expediente 55/2024. Luego presentaron un juicio ordinario de interdicción e inhabilitación contra su madre bajo el expediente 1230/2024. A continuación, iniciaron un juicio de nulidad y cancelación de acta de matrimonio con Cándido, bajo el expediente 01558/2024, y finalmente un juicio sucesor intestamentario a bienes del padre, para quitarle la vivienda que adquirió su madre.

Por si fuera poco, el pasado 18 de julio le abrieron una carpeta de investigación a Cándido por “violencia familiar” con el expediente NUC:FGJT/FD/REYNOSA/REY/UG12/00262/2025. “Como no veían prosperar sus infames juicios con mentiras e información falsa, se atrevieron a pedir ayuda y colaboración de servidores públicos para orquestar con mentiras un montaje. El agente del Ministerio Público Delfino Morales Villanueva y el juez de control que ratificó las medidas de protección a Yolanda, Juan Manuel Ham Cortes”, señala la abogada.

Operativo arreglado

La violencia institucional fue en aumento y el pasado 8 de septiembre por la noche, un operativo de 14 unidades con policías, agentes del Ministerio Público y Guardia Nacional, llegó a la vivienda para realizar un “cateo”, aunque nunca mostraron el documento.

“Estábamos a punto de irnos a dormir. Le había dado la cena y sus medicamentos a mi esposa, nos disponíamos a dormir, cuando miré por las cámaras de seguridad que venían muchas patrullas. Ya estábamos en pijama cuando bajé para ver qué querían”, explica Cándido.

Un policía dijo: “Somos policía ministerial, venimos con una orden de cateo, abra la puerta”. Sin embargo, jamás mostraron la orden. Añade: “Entraron empujándome, me metieron a una habitación, mientras mi esposa, asustada, bajó las escaleras gritando: “Papi, ¿qué pasó? ¿quiénes son?”.

Los policías empezaron a interrogarlo de forma intimidatoria y uno le preguntó: “¿Dónde está la pistola?, Él le contestó: “¿De qué me habla? Yo no tengo ninguna pistola”.

Fue entonces cuando le llamó a sus abogadas y uno de los policías lo sentó en la cama y le dijo: “Mírame a los ojos. Si fuera por mí, tú ya estuvieras allá abajo. Si no le bajas de huevos, tú y tus abogadas se van a ir a la verga”.

En ese momento su esposa se sintió mal de salud, llamaron a una ambulancia y se la llevaron a la clínica de Pemex, mientras a él lo sacaron, le quitaron las llaves de su casa y de su camioneta: “Nada más me dejaron salir con lo que traía puesto”.