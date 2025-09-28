Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Domingo 28 de septiembre de 2025, p. 8

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México experimentó ayer una nueva jornada de retrasos en sus vuelos, debido a la inundación en una de sus pistas (la 05 derecha), lo que obligó a cerrarla. Sólo quedó en funcionamiento la pista 05L-23R.

Ante ello, Volaris informó a sus usuarios que por la “fuerte lluvia en la zona” de la terminal aérea, “algunas de nuestras operaciones podrían verse afectadas”. En tanto, Viva Aerobús informó que por las condiciones climáticas había suspendido operaciones.

En redes sociales, usuarios denunciaron retrasos de más de una hora.

También algunos usuarios del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se quejaron.

Alejandra Escobar escribió: “Atrapada en el AIFA en contra de mi voluntad, porque tras la tremenda tormenta en el oriente de la CDMX, el AICM colapsó y ahora no tiene la capacidad para recibir los vuelos”.