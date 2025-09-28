Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Domingo 28 de septiembre de 2025, p. 8

La Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, de la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso contra tres ex elementos de la Policía Municipal de Rosarito, Baja California, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada.

La FGR identificó a los ahora imputados como Eusebio “F”, Jorge “D” y Rosendo “V”, quienes enfrentarán proceso penal por el delito “previsto y sancionado en los artículos 27 y 30 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas”.

El Ministerio Público Federal informó que luego de que fuera cumplimentada la orden de aprehensión se aportaron datos de prueba suficientes para que un juez de control federal con residencia en Baja California, emitiera el auto de vinculación a proceso por la desaparición de dos personas, una de ellas menor de edad, en dicha entidad, en 2020.

Los ahora imputados figuraban como elementos activos de la Policía Municipal en 2020, y el juez federal les dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada.