▲ El navío superó las pruebas de aceptación en la mar. El 17 de mayo tuvo un accidente en EU. Foto Jorge Ángel Pablo García

Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Domingo 28 de septiembre de 2025, p. 8

El Buque Escuela Cuauhtémoc partirá del muelle 86 Pier 86 en Manhattan, Nueva York, a México el próximo 4 de octubre, luego de haber superado las pruebas de aceptación en la mar y una vez completado su avituallamiento.

El buque insignia de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), es considerado “símbolo de la formación naval mexicana y embajador de buena voluntad en los mares del mundo”, y ha sido utilizado desde hace 43 años para capacitar a cadetes de la Heroica Escuela Naval.

Fuentes de la Semar señalaron que su primer contacto con puertos nacionales tras partir de Nueva York, será en el puerto de Veracruz y, posteriormente, partirá a Cozumel.

Lo anterior luego de que concluyeron las reparaciones realizadas en los astilleros Caddell Dry Dock And Repair, Co. y GMD, luego del accidente ocurrido el 17 mayo pasado, cuando los mástiles de la nave impactaron en el Puente de Brooklyn, Nueva York, lo que dejó un saldo de dos marinos fallecidos y 20 más heridos.

El pasado 20 de septiembre el buque mexicano regresó al Muelle 86 en Manhattan, luego de 72 horas de navegación, en las que se puso “a prueba cada mástil, cabo y vela” y se verificó “el correcto funcionamiento del Sistema de Gobierno (navegación) en modo normal y de emergencia”.

Asimismo, se comprobó la resistencia de su Arboladura y Jarcias, firme transversal y longitudinal, es decir el correcto funcionamiento de su sistema de propulsión a vela.

Las fuentes navales consultadas señalaron que de esta manera, se “reafirma la fortaleza del Buque Escuela Cuauhtémoc, mismo, que tras haber obtenido resultados favorables, continuará llevando un mensaje de buena voluntad en los mares del mundo y navegando en nombre de México como símbolo de orgullo y honor de nuestro país”.