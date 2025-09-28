▲ El legislador y ex alcalde de Matamoros, Tamaulipas, Mario López Hernández, asegura que las autoridades migratorias lo trataron con respeto y le dieron un pase especial. Foto La Jornada

Periódico La Jornada

Domingo 28 de septiembre de 2025, p. 6

Autoridades de Estados Unidos retiraron la visa al diputado federal Mario López Hernández, según fuentes migratorias de ambos países. El implicado, ex alcalde de Matamoros, postulado por Morena y ahora en la bancada del Partido Verde, negó la información.

Aseguró que los agentes “le recomendaron renovar su visa debido al desgaste físico del documento, por lo que mientras se lleva a cabo este trámite se le otorgó un pase especial que le permite ingresar y salir del país con normalidad, recibiendo un trato respetuoso y cordial”.

La noche del viernes, López Hernández intentó cruzar al vecino país por la garita Puente Viejo Internacional que conecta a Matamoros con Brownsville, Texas, y fue devuelto a territorio nacional hasta la mañana de ayer.

Acorde con las fuentes consultadas, no se trató de una deportación, sino de un rechazo de ingreso, por lo que no volvió a México bajo el mecanismo establecido con el Instituto Nacional de Migración, sino de manera directa, previa investigación de las autoridades estadunidenses.

Luego de que en redes sociales fueron divulgados videos y fotos del hecho, el diputado negó “haber sido detenido en Estados Unidos” y atribuyó la versión a “rumores” que buscan dañar su imagen pública.

En ficha informativa emitida por la oficina de López Hernández se señala “que es absolutamente falsa la versión que lo vincula con una supuesta detención en Estados Unidos” por parte de elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

La nota subraya que “no ha sido detenido ni se encuentra sujeto a investigación alguna, ni en territorio estadunidense ni en ninguna otra jurisdicción”.

López Hernández fue dos veces alcalde de Matamoros (2018-2021 y 2021-2024, postulado por Morena); en su oficina dijeron que ayer continuaba sus actividades con normalidad.

Llamó a los medios de comunicación y a la ciudadanía a “verificar la información antes de compartirla y no dejarse llevar por rumores”.

Las versiones circuladas apuntaron a una retención en las oficinas del CBP por 14 horas, puesto que el legislador habría llegado al cruce a las 8 de la noche del viernes a bordo de una camioneta blanca, la cual quedó estacionada en los carriles del lado estadunidense, y fue hasta la mañana del sábado cuando se le vio salir, según imágenes captadas en el lugar.

Julia Le Duc y Carlos Figueroa, corresponsales; Fernando Camacho y Fabiola Martínez, reporteros