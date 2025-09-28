Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Domingo 28 de septiembre de 2025, p. 5

El ex líder del cártel de Juárez, Vicente Carrillo Fuentes El Viceroy (hermano de Amado Carrillo Fuentes, El señor de Los Cielos), negociará con el Departamento de Justicia de Estados Unidos las acusaciones en su contra, informó el fiscal Joseph Nocella Jr a Joan M. Azrack, juez de distrito en Nueva York.

En un oficio, del cual posee copia La Jornada, fechado el jueves pasado, se indica que en el expediente penal 09-522 (JMA) “el gobierno escribe en nombre de las partes para solicitar respetuosamente un aplazamiento” de las audiencias programadas.

Lo anterior debido a que “las partes presentan respetuosamente un aplazamiento y la exclusión del tiempo son en interés de la justicia porque facilitarán la producción de descubrimientos y dar a las partes tiempo para discutir una posible solución del caso”, señala el texto presentado por Joseph Nocella Jr, abogado de la fiscalía estadunidense.

La justicia estadunidense acusa a El Viceroy de controlar el tráfico de narcóticos desde México a través del corredor El Paso-Ciudad Juárez y que para ello recibió toneladas de cocaína del cártel Norte del Valle, en Colombia, y entre 1993 y 2004 se le incautaron 8 mil 445 kilos de cocaína.

El Viceroy fue entregado a la justicia estadunidense junto otros 28 líderes de organizaciones delictivas que operan en México y enfrenta siete cargos relacionados con delitos contra la salud y desde agosto negocia un acuerdo para evitar tanto el juicio como una posible condena de cadena perpetua. Su próxima audiencia estaba programada para el próximo 30 de septiembre y ahora se realizará en noviembre.