Se colaborará sin subordinación: SRE
Washington anunció el lanzamiento de la iniciativa Misión Cortafuegos para interrumpir el flujo ilícito de armamento y fortalecer investigaciones conjuntas
Domingo 28 de septiembre de 2025, p. 5
México y Estados Unidos instalaron el viernes en McAllen, Texas, el Grupo de Implementación de Seguridad México–Estados Unidos, mecanismo bilateral que dará seguimiento a las acciones de cooperación en materia de seguridad fronteriza. Durante la sesión inaugural, el gobierno estadunidense anunció nuevas estrategias para frenar el tráfico de armas hacia México, uno de los principales factores que alimenta la violencia en el país.
De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), las autoridades estadunidenses presentaron los avances de la operación Sin dejar rastro, que desde el inicio de la administración de Donald Trump ha permitido abrir más de 125 investigaciones por tráfico de armas, asegurar armamento e identificar a presuntos integrantes de redes criminales que operan en su territorio.
Además, Washington anunció el lanzamiento de la iniciativa Misión Cortafuegos: Unidos contra el Tráfico de Armas de Fuego, cuyo objetivo es interrumpir el flujo ilícito de armamento en la frontera. Entre sus metas destacan el aumento de operativos fronterizos, la ampliación del uso de la herramienta eTrace para fortalecer investigaciones conjuntas, la implementación de tecnología de identificación balística en las 32 entidades mexicanas y un mayor intercambio de información entre agencias de seguridad.
Combate a finanzas ilícitas
Las delegaciones también acordaron avanzar en otras áreas de cooperación. Se incluyó el intercambio de datos aduanales sobre manifiestos de carga, el reforzamiento de programas de entrenamiento conjunto y la creación de un grupo bilateral para combatir las finanzas ilícitas transfronterizas. Este último trabajará en decomisos civiles de activos, detección de operaciones financieras vinculadas con el crimen organizado y coordinación para prevenir el robo de combustible, prácticas que constituyen fuentes de financiamiento de organizaciones delictivas.
La cancillería destacó que estas acciones están sustentadas en los principios de respeto irrestricto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración coordinada sin subordinación. Según el comunicado, esta visión reafirma el compromiso de ambos países con la construcción de una región más segura y próspera.
En representación de México participaron Héctor Elizalde, subsecretario de Inteligencia e Investigación; Roberto Velasco Álvarez, jefe de la Unidad para América del Norte; Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera; además de mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Armada de México y un representante de la Fiscalía General de la República.
Por parte de Estados Unidos asistieron Katherine Dueholm, subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental; Simon Bland, subsecretario de Asuntos Internacionales del Departamento de Seguridad Doméstica; Joseph Humire, subsecretario adjunto de Defensa; Eric McGuire, del Consejo de Seguridad Doméstica, y Warren Ryan, subsecretario adjunto del Tesoro, entre otros funcionarios.