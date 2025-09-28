Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Domingo 28 de septiembre de 2025, p. 5

México y Estados Unidos instalaron el viernes en McAllen, Texas, el Grupo de Implementación de Seguridad México–Estados Unidos, mecanismo bilateral que dará seguimiento a las acciones de cooperación en materia de seguridad fronteriza. Durante la sesión inaugural, el gobierno estadunidense anunció nuevas estrategias para frenar el tráfico de armas hacia México, uno de los principales factores que alimenta la violencia en el país.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), las autoridades estadunidenses presentaron los avances de la operación Sin dejar rastro, que desde el inicio de la administración de Donald Trump ha permitido abrir más de 125 investigaciones por tráfico de armas, asegurar armamento e identificar a presuntos integrantes de redes criminales que operan en su territorio.

Además, Washington anunció el lanzamiento de la iniciativa Misión Cortafuegos: Unidos contra el Tráfico de Armas de Fuego, cuyo objetivo es interrumpir el flujo ilícito de armamento en la frontera. Entre sus metas destacan el aumento de operativos fronterizos, la ampliación del uso de la herramienta eTrace para fortalecer investigaciones conjuntas, la implementación de tecnología de identificación balística en las 32 entidades mexicanas y un mayor intercambio de información entre agencias de seguridad.

Combate a finanzas ilícitas

Las delegaciones también acordaron avanzar en otras áreas de cooperación. Se incluyó el intercambio de datos aduanales sobre manifiestos de carga, el reforzamiento de programas de entrenamiento conjunto y la creación de un grupo bilateral para combatir las finanzas ilícitas transfronterizas. Este último trabajará en decomisos civiles de activos, detección de operaciones financieras vinculadas con el crimen organizado y coordinación para prevenir el robo de combustible, prácticas que constituyen fuentes de financiamiento de organizaciones delictivas.