▲ “En México ya no gobiernan unos cuantos, ya no se negocian los impuestos”, reiteró la presidenta Claudia Sheinbaum en La Paz, Baja California Sur. Foto Presidencia

Emir Olivares y Raymundo León

Enviado y Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 28 de septiembre de 2025, p. 4

Mazatlán, Sin., La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció ayer que Estados Unidos aceptó fortalecer sus esfuerzos para frenar el tráfico de armas hacia México, un reclamo que desde hace años han planteado las autoridades nacionales al vecino del norte. El compromiso se alcanzó durante la primera reunión del comité binacional de seguridad, instalado tras la reciente visita del secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio.

“Siempre dicen en Washington que lo central son las drogas o los flujos migratorios, pero ahora dijimos que lo primero que se tiene que discutir son las armas que vienen de Estados Unidos a México”, relató la mandataria ante cientos de asistentes reunidos en el Centro de Convenciones de Mazatlán. “Y logramos un acuerdo: que Estados Unidos va a reforzar los operativos en su propio territorio para controlar el paso de armas. Nunca se había logrado algo de este tipo”, celebró.

En la recta final de su recorrido nacional de rendición de cuentas, que concluirá el próximo 5 de octubre con un acto masivo en el Zócalo de la Ciudad de México, Sheinbaum estuvo acompañada del gobernador Rubén Rocha Moya, a quien levantó la mano en señal de respaldo. Recordó que la entrada ilegal de armas dota de poder de fuego a los cárteles del narcotráfico y ha profundizado la violencia en regiones como Sinaloa, estado golpeado en los meses recientes por la confrontación entre facciones del cártel tras la captura de Ismael El Mayo Zambada en 2024.

En ese contexto, la mandataria recalcó que el gobierno federal mantiene presencia constante en la entidad. “Viene cada 15 días el gabinete de seguridad a apoyar; hay elementos de todas las corporaciones, y vamos a seguir así”, indicó. Al mismo tiempo, fue tajante en marcar los límites de la cooperación bilateral con Estados Unidos: “Sí a la coordinación, sí a la colaboración, pero no al injerencismo y no a la pérdida de soberanía. Nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos”.

Además, anunció que Sinaloa se incorporará al Programa Integral para la Producción de Carne de Alta Calidad, con el fin de respaldar a ganaderos afectados por el cierre de la frontera decretado por Estados Unidos debido al gusano barrenador.

Horas más tarde, en Tepic, Nayarit, Sheinbaum Pardo subrayó su compromiso con la defensa de la nación: “Sepan siempre que su Presidenta va a defender al pueblo de México”, aseguró en un mitin donde también resaltó la importancia de los migrantes en Estados Unidos. “Ese país no sería lo que es sin nuestros paisanos y paisanas que trabajan del otro lado de la frontera”, apuntó.

La mandataria pidió un aplauso para el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien definió como el gran impulsor del cambio. “La Cuarta Transformación es un proyecto económico, social y político, pero sobre todo es el proyecto de la dignidad del pueblo de México”, expresó. Reconoció también la labor del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero y destacó los avances en programas sociales e infraestructura en la entidad, entre ellos la conclusión de la carretera Tepic-Compostela y la construcción del hospital de alta especialidad del IMSS-Bienestar.

En La Paz, Baja California Sur, la Presidenta recordó que desde 2018 “en México ya no gobiernan unos cuantos, ya no se negocian los impuestos. Es un México de leyes y es un México donde el pueblo manda”. Destacó que, gracias a las políticas de bienestar y a la recuperación salarial, 13.5 millones de personas han salido de la pobreza y hoy es el segundo país menos desigual del continente, sólo después de Canadá.

Entre los anuncios para la entidad sobresalió la entrega de 500 nuevas plazas docentes y la construcción de una universidad Rosario Castellanos.

Sheinbaum insistió en que los logros de la transformación han sido posibles gracias a un cambio de rumbo frente al modelo neoliberal, que predominó durante 36 años. “Hoy se gobierna para el pueblo y con el pueblo”, sostuvo.

Este domingo, la mandataria visitará Jalisco y Colima.