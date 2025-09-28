C

) 1.- El cambio de mentalidad de las clases que componen nuestra sociedad mexicana, implica la no prepotencia de la modernidad sobre la tradición, la revisión honesta de las ventajas de una y otra teniendo siempre en cuenta que el espejismo capitalista ha llevado al planeta a su autodestrucción, en la medida que es la acción humana, distorsionada por influencia de un pensamiento único, la que destruye y se autodestruye.

2.- Por esto mismo, la revolución de las conciencias debe alcanzarnos a nosotros, los actores políticos y sociales acostumbrados a tener uno o acaso dos puntos de vista, pero cerrados a una diversidad cuya existencia permitió llegar al punto en que vivimos y desde donde estamos destruyéndonos de regreso.

3.- La primera acción podría ser aprovechar la reunión y manifestación de pueblos originarios el próximo 12 de octubre (ex Día de la Raza) en la Ciudad de México, para preguntar a los manifestantes si estarían de acuerdo en recomponer su vida alrededor de las milpas tradicionales de sus lugares de origen, aplicando sus saberes y, o consultando a los ancianos, en vez de exigir la llegada de la modernidad neoliberal a sus pueblos y vidas familiares.

4.- Esta pregunta debería ir acompañada por una declaración de apoyo para ayudarlos a recuperar la propiedad colectiva de sus tierras, los insumos para labrarlas y devolverles la fertilidad (con apoyos para vivir mientras dan sus productos). Apoyo para obtener la seguridad individual, familiar y comunal, mediante la formación y equipamiento de guardias comunales contra la delincuencia local, estatal o nacional. Apoyo para formar sus cabildos intracomunales, fuera de politiquerías regionales, y asegurarles respeto por sus decisiones.

5.- Proponerles, en un segundo tiempo, la formación de redes de control político y de seguridad regional, a fin de que puedan ejercer relaciones de mercado intracomunal y, posteriormente, donde los excedentes lo pidan, de mercado nacional e internacional.

D) Utilización de las tierras disponibles con métodos de recuperación de suelos para la producción saludable en cada vez mayor superficie y con mayores rendimientos. Sin recurrir a ningún tipo de químicos. Seguir a la naturaleza como hicieron nuestros ancestros.