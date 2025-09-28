E

n pleno corazón de la capital italiana, de la cual es difícil no enamorarse, se erige imponente El Vittoriano, uno de los monumentos más emblemáticos, símbolo de la unidad nacional y a la madre patria. Fue dedicado a Víctor Manuel II, primer rey de la Italia unificada. El colosal edificio es también un homenaje a los valores que dieron forma a este Estado moderno.

Su construcción comenzó en 1885 y se inauguró en 1911, cuando coincidió con el cincuentenario de la unificación italiana. El diseño se atribuye a Giuseppe Sacconi. El Vittoriano se levanta imponente entre el intenso tráfico de la Plaza Venecia, una de las más transitadas de la capital; por ahí atraviesan cinco avenidas que son un reto cruzarlas, más si están en mantenimiento.

El mármol de Botticino con el que está construido resplandece ante el sol; sus majestuosas escalinatas, sus columnas y las esculturas son el escenario ideal para las fotos del recuerdo. En la parte superior destaca la estatua ecuestre de Víctor Manuel II, de 12 metros de alto con 16 columnas y coronan el conjunto las célebres cuadrigas de bronce, que simbolizan la unidad y la libertad.

Más allá de su valor arquitectónico el monumento tiene una gran carga simbólica. En 1921 se instaló en su interior la Tumba del Soldado Desconocido, donde dos guardias se encuentran apostados día y noche. De carácter sagrado, honra a todos los combatientes caídos en la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Una flama encendida se encuentra al centro de la tumba.

El visitante veraniego, cuando las temperaturas superan los 30 grados, se pregunta y de alguna manera se compadece por la labor que a estos guardias les ha sido asignada. Portan elegante uniforme de tela gruesa negra, manga larga, camisa con corbata cerrada al cuello, guantes blancos y un arma larga como símbolo imprescindible de custodia y defensa.