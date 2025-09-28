▲ Benjamin Netanyahu acusa a Qatar de financiar una campaña de desprestigio contra su gobierno. En la imagen, el primer ministro israelí en la ONU el viernes pasado. Foto Afp

D

espués de su lastimosa humillación en la ONU, en una reunión con influencers en el Consulado General de Israel en Nueva York (http://bit.ly/3WaYXzL), el pestilente primer ministro Netanyahu sentenció que las redes sociales deben ser usadas como “arma” para combatir el “WOKE del Reich” (¡megasic!).

A Netanyahu –de su verdadera identidad “Mileikowsky” de Polonia, cuyo padre fue el segundo de a bordo de Vladimir Jabotinski, creador del “revisionismo sionista” (http://bit.ly/4nAWo60)–, le fascina distorsionar la realidad y la lingüística cuando intercambia alegremente “WOKE Right” por “WOKE Reich”, en alusión a los nazis. A “juicio” de Netanyahu, quien es SEMITA-FAKE (The Invention of the Jewish People; http://bit.ly/46IhacK), el “WOKE” Right y/o “WOKE” Reich no es diferente de la izquierda “WOKE”: son “insanos” y “marginales”.

A la pregunta manipulada de Debra Lea (http://bit.ly/3KmvtMJ), Netanyahu “corrigió” que no suplanta a “WOKE Right” –el polémico “WOKE” ahora de “derecha”, en contrapunto al “WOKE” de “izquierda” que supuestamente epitomiza ANTIFA (financiada por George Soros), hoy anatemizada de “terrorista” por Trump. Hoy Netanyahu, a quien no le importan sus incongruencias, apoya a los neonazis de Stepan Bandera (http://bit.ly/4gQe8rQ) que constituyen la columna vertebral de su correligionario Zelensky, comediante jázaro (Khazar; https://bit.ly/3QqemJr) y hoy gobernante ilegítimo que controla la parte que queda de Ucrania mediante su alianza teológica con menos de 1 por ciento (¡megasic!) de la población.

Según The Jerusalem Post, “Ucrania recibió sistemas misilísticos de defensa Patriot de Israel” (http://bit.ly/4pFHDR7). El paria global Netanyahu aduce que Israel debe “asegurar” a la “base (sic) de nuestro apoyo en Estados Unidos que está siendo desafiada en forma sistemática”.

El primer israelí acusa a Qatar de financiar la campaña de desprestigio contra su gobierno y fulmina que sus críticos son “partidarios de los terroristas de Hamas”. Netanyahu se mordió la lengua ya que quien inventó y promovió a Hamas fue precisamente él (http://bit.ly/42Brd2n), con el fin de destruir el anterior liderazgo de la OLP en Gaza que luego evolucionó en Autoridad Palestina en Cisjordania (Gaza: geopolítica de la barbarie de Israel; http://bit.ly/48IWTGy). Netanyahu juzga que “tendremos que usar los instrumentos de batalla” que hoy son las “redes sociales”: “las más importantes” por lo que “la más importante compra es ahora la de TikTok”, seguida por X, por lo que “debemos hablar con Elon (Musk)”. El objetivo es “darle dirección al pueblo judío y darles dirección a nuestros amigos no-judíos (sic) o a aquellos que pueden ser nuestros amigos judíos”.

Según el perfil Wall de Instagram, “Israel ofrece viajes gratuitos a Gaza para influencers de Estados Unidos y Canadá alineados (sic) con las ideologías pro Israel o MAGA” (http://bit.ly/4nixhF4).

El día de ayer dos portales de Turquía (http://bit.ly/4ntiuYm y http://bit.ly/3VGjTOZ) abordaron que Netanyahu vislumbra como “arma” a TikTok y a X “para impulsar el apoyo de Estados Unidos con el fin de influir en la opinión pública en medio del genocidio en Gaza”.

Justamente antier publiqué “¿Controla Netanyahu el Algoritmo de TikTok?” (http://bit.ly/4nOeMIl), donde expongo con lujo de detalle cómo el lobby sionista en Estados Unidos, vinculado con el genocida ejército israelí y a su primer ministro en turno, se ha adueñado en forma perturbadora de la pléyade de multimedia y redes sociales –que a su vez dominan y controlan a la gran mayoría de la opinión pública de Occidente (sic) y cuyos países no se atreven a legislar y menos regular al Leviatán cibernético del siglo XXI– (La invisible cárcel cibernética: Google/Apple/Facebook/Amazon/Twitter (GAFAT); http://bit.ly/3KIeowM).

Hoy la verdadera batalla para implementar el inalienable Estado palestino se encuentra en el seno de la opinión pública conformada por Centennials/Generación Z/Millennials en Estados Unidos con el fin de transformar en forma constructiva su hasta hoy inmutable VETO en la ONU como ofrenda a la genuina paz universal.

