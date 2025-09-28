Celebra discurso de Gustavo Petro en la ONU

E

xtraordinario, valiente, claro, certero y oportuno el discurso de Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la Organización de Naciones Unidas (ONU). Así le da voz al silencio y le dice: basta a la insolencia del poderoso.

Podrán quitarle la visa a la persona, pero como la mariposa monarca, la verdad no necesita permiso para cruzar fronteras.

Carlos Noriega Félix

Agradece al articulista Bernardo Bátiz por compartir memorias

Me gustaría agradecer al señor Bernardo Bátiz por compartir sus memorias en La Jornada del pasado lunes, a propósito del coronel Santiago Xicoténcatl y el jardín que recibe su nombre. Su relato es un ejemplo más de cómo los parques y áreas verdes no son sólo decoración, sino espacios vivos de construcción comunitaria y de vida digna.

En tiempos donde la modernidad capitalista pregona la superioridad de los espacios dedicados al consumo acrítico e irracional (v.gr. centros comerciales), los parques resisten y se presentan como espacios no sólo para mejorar el entorno ambiental, sino para permitir el acercamiento y conexión de las personas entre sí y con la naturaleza. Mejor aún si, aunque sea con los nombres que llevan, también manifiestan una carga histórica y social de resistencia y dignidad.

He de visitar e invito a los lectores a conocer el jardín Santiago Xicoténcatl para explorar las bellezas naturales que ofrece nuestra ciudad, valorarlas y protegerlas.

Héctor Chiñas

¡Viva América Latina y la dignidad!

A Gustavo Petro, presidente de Colombia:

Revocar una visa para usted señor mandatario por parte del gobierno de Estados Unidos hoy, bajo la administración de Trump, significa que ellos desconocen el peso de la dignidad y de los principios de justicia que lo caracterizan a usted, señor presidente.

¡Qué viva Colombia y muchos vivas, para usted señor Gustavo Petro! Y que la Colombia libre y digna se siga fortaleciendo.

Rubelia Alzate Montoya, profesora investigadora de la UAM-X (colombiana), y Miriam Edith López González (mexicana)

Décima dedicada al Premio Nobel que Trump ambiciona

Trump quiere el Nobel, error,

por paz que nunca logró,

y el mundo entero vio…

que él es el provocador.

Nunca pacificador

pica a todos como un cacto,

se para escalera en acto,

hasta el teleprompter falla,

pues se pasa de la raya;

con él ya nadie hace pacto.

Guadalupe Martínez Galindo

Invitaciones

Función de teatro Mimo pal corazón

El Albergue del Arte invita a la función especial de pantomima Mimo pal corazón, de Ulises Vázquez Padilla .

Aborda historias cortas sobre el alma humana, contadas con el lenguaje del cuerpo y el gesto que despiertan diversas y profundas emociones desde la risa hasta la compasión. Una obra para compartir y reflejar el lenguaje del corazón.