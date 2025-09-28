L

a Iglesia Cristiana Evangélica del Dios Vivo, mejor conocida como La Luz del Mundo, lleva a cabo en Barcelona la celebración de la Santa Cena, el evento más importante para sus fieles. En una sede vedada a periodistas y custodiada por guaruras, el grupo fundado en 1926 en Guadalajara realiza tres jornadas de meditaciones, plegarias y difusión de un mensaje de culto a la familia y los valores conservadores que choca de lleno con los escándalos en los que se ha visto envuelto desde hace una década.

Su máximo líder, Naasón Joaquín García, se encuentra preso desde 2019 en Estados Unidos, donde se le aprehendió por 19 cargos de abuso sexual de menores, violación, posesión de pornografía infantil y tráfico de personas. En el juicio efectuado en 2022, se declaró culpable de abuso a tres menores de edad a cambio de una pena reducida. Su confesión también le permitió evitar la exhibición ante un jurado de un video en el que, al decir de las autoridades estadunidenses, una tía suya practica sexo oral a un adolescente de 14 años, así como otras imágenes de pornografía infantil halladas en sus dispositivos electrónicos.

Ahora mismo, un tribunal federal de Nueva York lo acusa de abusar sexualmente de generaciones de jóvenes seguidoras, con cargos que incluyen conspiración de crimen organizado, tráfico sexual de mujeres y menores mediante fuerza, fraude o coerción, explotación sexual de menores, inducción al viaje para actividades sexuales ilegales, producción, distribución, recepción y posesión de pornografía infantil, trabajo forzado y obstrucción de la justicia.

Lo más estremecedor de los testimonios de las denunciantes es que eran las propias integrantes de la congregación quienes preparaban a las y los menores de edad para servir sexualmente a Naasón, como antes a su padre y su abuelo, bajo la creencia de que las relaciones con el autonombrado “apóstol de Jesucristo” representan un honor para los creyentes. Por ello, hace dos semanas fue detenida su madre Eva García de Joaquín, y las autoridades también buscan a su hijo, al ex vocero y representante legal de La Luz del Mundo Silem García Peña y a dos colaboradoras de la iglesia.