Estampida en india deja 39 muertos
Periódico La Jornada
Domingo 28 de septiembre de 2025, p. 23

Durante el mitin del popular actor y político de India, Joseph Vijay, convocado ayer en el estado de Tamil Nadu, en el sur del país asiático, se generó una estampida que dejó como saldo al menos 39 muertos y 40 lesionados, informó el ministro de Salud local. Las víctimas fallecieron antes de ser trasladadas al hospital, incluidos ocho niños. Los lesionados se reportaron estables, de acuerdo con autoridades estatales. El primer ministro indio, Narendra Modi, calificó el suceso de “profundamente triste” en un mensaje dirigido a las familias y seres queridos de las víctimas.

