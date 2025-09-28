Afp, Europa Press y Reuters

Periódico La Jornada

Domingo 28 de septiembre de 2025, p. 21

Nueva York., El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, acusó ayer a Israel de pretender “hacer volar por los aires todo Medio Oriente” y expresó la oposición de Moscú a la anexión de Cisjordania reocupada, al tiempo que criticó los ataques del régimen de Tel Aviv a Irán y Qatar.

“El uso ilegal de la fuerza por parte de Israel contra los palestinos y sus acciones agresivas hacia Irán, Qatar, Yemen, Líbano, Siria e Irak amenazan con hacer explotar todo Medio Oriente”, declaró Lavrov en un discurso ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU); además, comparó la anexión de Cisjordania reocupada con un “intento de golpe de Estado destinado a enterrar las decisiones del organismo mundial sobre la creación de un Estado palestino”.

El canciller ruso también cuestionó la tardanza en el reconocimiento del Estado palestino: “¿Por qué les tomó tanto tiempo?”; al esperar hasta la reunión de los líderes, es posible que anticiparan que no quedaría “nada ni nadie por reconocer” mientras Israel prosigue su ofensiva, reclamó.

En tanto, el ministro de relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Abdulá bin Zayed, pidió al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que ponga fin “de forma urgente” al “derramamiento de sangre” en Gaza.

Bin Zayed destacó la necesidad de “llegar a un acuerdo sostenible y permanente de alto el fuego y evitar más pérdidas de vidas” en el enclave palestino; afirmó también que “hay que poner fin a la crisis y a las trágicas condiciones a las que hacen frente los civiles en Gaza”, informó la agencia de noticias estatal emiratí WAM.

El jeque emiratí reiteró el “compromiso inquebrantable de EAU con el apoyo de todas las iniciativas destinadas a lograr una paz integral basada en la solución de dos Estados, de una manera que satisfaga las aspiraciones de los pueblos palestino e israelí”, al tiempo que pidió se garantice la entrada de ayuda humanitaria para todos los civiles.

El líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Jamenei, destacó en su cuenta de X el boicot al discurso de Netanyahu en la ONU: “El malvado régimen sionista es el más despreciado y aislado del mundo”, escribió.

Entre los 21 puntos de una propuesta estadunidense para poner fin a la guerra en Gaza, obtenida extra oficialmente por The Times of Israel, estaría incluido alentar a los palestinos a permanecer en la franja y la creación de una vía hacia un futuro Estado palestino.

Algunos de los términos comprendidos en el documento son los siguientes:

Dentro de las 48 horas siguientes a que Israel acepte el acuerdo, todos los rehenes vivos y muertos serán devueltos. Gaza será administrada por un gobierno temporal de transición de tecnócratas palestinos, quienes se encargarán de brindar servicios cotidianos a la población de la franja. Se creará un plan económico para reconstruir Gaza.

Estados Unidos colaborará con socios árabes e internacionales para desarrollar una fuerza internacional de estabilización temporal que se desplegará de inmediato en Gaza para supervisar la seguridad en la franja. Israel no ocupará ni anexará Gaza y su ejército entregará gradualmente el territorio que actualmente ocupa.

Nadie será obligado a abandonar Gaza, pero quienes decidan irse podrán regresar.

Hasta el momento ni Hamas ni la Autoridad Nacional Palestina se han pronunciado sobre el contenido de esta propuesta.