Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Domingo 28 de septiembre de 2025, p. 26

Personal de la Fuerza de Tarea Marina, en coordinación con la Policía Metropolitana de Ecatepec de Morelos, estado de México, detuvo a dos personas de nacionalidad colombiana, presuntamente vinculadas a La Chokiza, organización dedicada a la extorsión.

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) informó en un comunicado que la captura ocurrió durante “un patrullaje de vigilancia terrestre sobre la avenida General Manuel Ávila Camacho, donde fueron asegurados Carlos Andrés N y Zulma N, La Güera”.

La mujer, indicó la Semar, “de acuerdo con información de inteligencia, es señalada como una presunta lideresa de la organización criminal autodenominada La Chokiza, que tiene presencia en Ecatepec y municipios aledaños”.

En tanto, elementos del Ejército Mexicano abatieron a tres presuntos delincuentes en la comunidad de El Varejonal, ubicada en las sindicatura de Jesús María, en Culiacán, Sinaloa, informaron fuentes policiales. Refirieron que luego de un recorrido los efectivos militares se encontraron con los sujetos armados, lo que provocó el tiroteo.