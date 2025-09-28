Rubicela Morelos Cruz

Domingo 28 de septiembre de 2025, p. 26

Cuernavaca, Mor., Tras el arresto de 12 presuntos miembros de la célula criminal Los Aparicio o Los Huazulcos, en Temoac, entre ellos la ex tesorera de ese municipio y cabecilla del grupo, Andrea Angelina Zamora Castillo, suegra del alcalde pevemista, Valentín Lavín Romero, un juez de control calificó de legal la detención y les impuso prisión preventiva, informó la Fiscalía General del estado (FGE).

Once de ellos, incluida La jefa, fueron arrestados en un operativo de fuerzas federales y estatales realizado en las comunidades indígenas de Huazulco y Amilcingo, en Temoac, donde se realizaron 10 cateos a igual número de domicilios el pasado 22 de septiembre. El otro integrante está preso en la cárcel de Cuautla y le giraron orden de reaprehensión.

La FGE dio a conocer que las personas arrestadas están acusadas por los delitos de secuestro exprés agravado y equiparado, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y narcomenudeo.

La célula delictiva opera también en los municipios de Zacualpan, Jantetelco, Jonacatepec y Cuau-tla, y tiene presencia en Puebla y Tlaxcala, detalló la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.