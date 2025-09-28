▲ La menor de 9 años asiste a la primaria comunitaria Rafael Ramírez, en Tlahuiltepa. Foto Juan Ricardo Montoya

Domingo 28 de septiembre de 2025, p. 26

Jacala de Ledezma, Hgo., Yareli Ortiz Rivera, la niña de 9 años que difundió en un video que a diario camina 16 kilómetros de terracería para asistir a la escuela en la Sierra Gorda, recibió ayer una cuatrimoto para que su mamá, Mercedes Rivera, la lleve con seguridad y rapidez.

El vehículo fue comprado gracias a las donaciones de decenas de personas que conocieron el caso de Yareli por la grabación que ella, junto con sus amigos Miguel Ángel Palma y Leonel Martínez realizaron y se dio a conocer en La Jornada en línea, informó Carolina Guerrero, activista.

Explicó que las personas “se enteraron del enorme esfuerzo que hace Yare –como la llama cariñosamente– para ir a la escuela y aportaron los recursos económicos para adquirir la cuatrimoto”.

Relató que colaboradores del secretario de Educación Pública de Hidalgo, Natividad Castrejón, se comunicaron con ella en la semana para decirle que el funcionario quería comprar el vehículo.

Carolina Guerrero refirió que “para ese momento ya se había juntado el dinero, pero le pedimos al funcionario apoyo para tramitar las placas y la adquisición de un seguro contra accidentes, a lo que accedió”.

Yareli Ortiz reside en una humilde vivienda en el caserío de Rancho Nuevo, que es la comunidad boscosa más lejana del municipio de Jacala de Ledezma, en la región de la Sierra Gorda.

En ese poblado no hay instituciones educativas desde hace tres años, luego que el Consejo Nacional de Fomento a la Educación (Conafe) cerró la única escuela multigrado que había, por la falta de niños.

Por ello, la menor, que es la única niña que hay en esa localidad, para proseguir con sus estudios se vio obligada a inscribirse en la primaria comunitaria Rafael Ramírez de Xiopa, en el vecino municipio de Tlahuiltepa, a unos 16 kilómetros de Rancho Nuevo.