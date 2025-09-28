Estados
Dos marinos heridos tras choque de lanchas en Veracruz
 
Periódico La Jornada
Domingo 28 de septiembre de 2025, p. 25

La Secretaría de Marina (Semar) dio a conocer que en Veracruz dos elementos resultaron con “lesiones menores” al chocar dos embarcaciones Defender mientras realizaban prácticas como parte de los preparativos para la ceremonia conmemorativa del 204 aniversario de la creación de la Armada de México.

La Primera Región Naval detalló que durante los ejercicios “se registró un incidente en el que dos embarcaciones tipo Defender colisionaron mientras realizaban prácticas del ejercicio demostrativo de capacidades en el muelle del malecón” del puerto de Veracruz.

El hecho quedó registrado en video por turistas que se encontraban en la zona y en la grabación se observa cómo una de las lanchas impacta con otra y le pasa por arriba, para después estrellarse contra el muro de contención.

Como resultado, dos elementos navales sufrieron lesiones “que no ponen en riesgo su integridad física, recibiendo atención médica de manera oportuna por parte del personal de Sanidad Naval; asimismo, las embarcaciones involucradas fueron retiradas del área y se encuentran en revisión técnica.

“La Semar subraya que estas prácticas implican determinados riesgos operativos; no obstante, se cuenta con protocolos de seguridad y atención inmediata para salvaguardar la integridad del personal.”

La institución naval refirió que los preparativos para la conmemoración continúan.

Con información deIván Sánchez, corresponsal

