Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Domingo 28 de septiembre de 2025, p. 25

La Secretaría de Marina (Semar) dio a conocer que en Veracruz dos elementos resultaron con “lesiones menores” al chocar dos embarcaciones Defender mientras realizaban prácticas como parte de los preparativos para la ceremonia conmemorativa del 204 aniversario de la creación de la Armada de México.

La Primera Región Naval detalló que durante los ejercicios “se registró un incidente en el que dos embarcaciones tipo Defender colisionaron mientras realizaban prácticas del ejercicio demostrativo de capacidades en el muelle del malecón” del puerto de Veracruz.

El hecho quedó registrado en video por turistas que se encontraban en la zona y en la grabación se observa cómo una de las lanchas impacta con otra y le pasa por arriba, para después estrellarse contra el muro de contención.