▲ Al parecer el autobús intentó ganarle el paso a la locomotora. Foto Protección Civil de Comonfort

Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 28 de septiembre de 2025, p. 25

Comonfort, Gto., Cinco personas murieron y 18 resultaron heridas luego de que un tren embistió a un camión de pasajeros cerca de la comunidad de San Pedro, del municipio de Comonfort, informaron fuentes de seguridad.

De acuerdo con el reporte, alrededor de las 9 horas de ayer el autobús intentó ganarle el paso a la locomotora de la empresa Kansas City Southern México.

“De manera preliminar, se confirma el fallecimiento de cinco personas y varios lesionados, quienes fueron trasladados al nosocomio Comunitario de Comonfort y al Hospital General de San Miguel de Allende”, dio a conocer la Coordinación de Protección Civil municipal.

La gobernadora de Guanajuato, Libia García Muñoz Ledo, lamentó el accidente y a través de redes sociales expresó su respaldo y solidaridad a las allegados de las víctimas.