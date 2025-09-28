Domingo 28 de septiembre de 2025, p. 25
Comonfort, Gto., Cinco personas murieron y 18 resultaron heridas luego de que un tren embistió a un camión de pasajeros cerca de la comunidad de San Pedro, del municipio de Comonfort, informaron fuentes de seguridad.
De acuerdo con el reporte, alrededor de las 9 horas de ayer el autobús intentó ganarle el paso a la locomotora de la empresa Kansas City Southern México.
“De manera preliminar, se confirma el fallecimiento de cinco personas y varios lesionados, quienes fueron trasladados al nosocomio Comunitario de Comonfort y al Hospital General de San Miguel de Allende”, dio a conocer la Coordinación de Protección Civil municipal.
La gobernadora de Guanajuato, Libia García Muñoz Ledo, lamentó el accidente y a través de redes sociales expresó su respaldo y solidaridad a las allegados de las víctimas.
“Estaremos con ustedes en este difícil momento. He instruido a las secretarías de Gobierno, de Seguridad y de Salud para coordinarse con el municipio de Comonfort y brindar atención inmediata a los heridos y acompañar en todo momento a los familiares de las víctimas.”
La Secretaría de Seguridad y Paz estatal indicó que trabaja en coordinación con las unidades locales de Comonfort y San Miguel de Allende para brindar el apoyo necesario.
Apenas el pasado 6 de agosto, en la ciudad de Irapuato, una unidad ferroviaria embistió a tres vehículos y a una motocicleta, con el saldo de seis fallecidos y dos lesionados.
En esa fecha, la Secretaría de Seguridad del gobierno de Irapuato reportó que los percances se registraron en las colonias Europa y Primero de Mayo.