▲ Elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora retiraron ayer rocas que cayeron luego del reblandecimiento de tierra en la carretera Ímuris-Cananea. Foto Cristina Gómez Lima

Cristina Gómez, Rubicela Morelos, René Ramón e Iván Sánchez

Corresponsales

Periódico La Jornada

Domingo 28 de septiembre de 2025, p. 25

Las intensas lluvias de las últimas horas en el estado de Sonora provocaron cierres temporales en varios tramos carreteros del norte de la entidad, así como deslaves, socavones e inundaciones en viviendas, por lo que la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) implementó un operativo en conjunto con los tres niveles de gobierno.

Autoridades dieron a conocer que las precipitaciones fueron de moderadas a fuertes, lo que ocasionó la crecida de arroyos, principalmente en las regiones norte, noreste y centro.

En la vía Ímuris-Cananea hubo caída de piedras, desbordamiento de arroyos, y un accidente vehicular; en el tramo Arizpe-Cananea, los vados de Tahuichopa y Chinapa permanecían ayer cerrados de manera temporal debido a la creciente de los cauces, informó la CEPC.

Asimismo, se mantenía suspendida la circulación en el kilómetro 208 de la vía Ímuris-Nogales, por desplome de rocas.

En Nogales se reportaron tres vehículos atrapados en anegaciones, el derrumbe del techo de una vivienda, tres deslaves en un cerro, tres socavones, dos postes caídos, dos árboles derribados, un cortocircuito e inundaciones. En Magdalena, tres viviendas con acumulación de agua y un automóvil varado.

En Tubutama y Trincheras se abrió un socavón en cada demarcación y se informó de la crecida de un arroyo, respectivamente.

En tanto, en el estado de Veracruz, una tormenta la tarde de ayer causó inundaciones en Xalapa y municipios aledaños.