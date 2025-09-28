Fuertes precipitaciones causaron daños en seis municipios del Edomex
Domingo 28 de septiembre de 2025, p. 25
Las intensas lluvias de las últimas horas en el estado de Sonora provocaron cierres temporales en varios tramos carreteros del norte de la entidad, así como deslaves, socavones e inundaciones en viviendas, por lo que la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) implementó un operativo en conjunto con los tres niveles de gobierno.
Autoridades dieron a conocer que las precipitaciones fueron de moderadas a fuertes, lo que ocasionó la crecida de arroyos, principalmente en las regiones norte, noreste y centro.
En la vía Ímuris-Cananea hubo caída de piedras, desbordamiento de arroyos, y un accidente vehicular; en el tramo Arizpe-Cananea, los vados de Tahuichopa y Chinapa permanecían ayer cerrados de manera temporal debido a la creciente de los cauces, informó la CEPC.
Asimismo, se mantenía suspendida la circulación en el kilómetro 208 de la vía Ímuris-Nogales, por desplome de rocas.
En Nogales se reportaron tres vehículos atrapados en anegaciones, el derrumbe del techo de una vivienda, tres deslaves en un cerro, tres socavones, dos postes caídos, dos árboles derribados, un cortocircuito e inundaciones. En Magdalena, tres viviendas con acumulación de agua y un automóvil varado.
En Tubutama y Trincheras se abrió un socavón en cada demarcación y se informó de la crecida de un arroyo, respectivamente.
En tanto, en el estado de Veracruz, una tormenta la tarde de ayer causó inundaciones en Xalapa y municipios aledaños.
El agua entró a negocios y viviendas en colonias como Campo de Tiro, Fredepo, Chedraui Caram, Las Higueras, Vasconcelos y Carolino Anaya, entre otras, de la capital del estado
El tránsito se dificultó en la carretera Xalapa-Veracruz y Adolfo Ruiz Cortines pues algunos vehículos se descompusieron.
En tanto, los aguaceros de este sábado en el estado de México, ocasionaron afectaciones en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Chalco, Ixtapaluca y La Paz.
En esta última localidad, las aguas broncas que descendieron de la Sierra de Santa Catarina causaron estragos en el Hospital General de Zona 53 del Instituto Mexicano del Seguro Social.
El agua siguió su camino abajo e inundó la Unidad Habitacional Tepozanes y algunas zonas de las colonias Valle de los Reyes y Valle de los Pinos.
En Ixtapaluca y Valle de Chalco hubo afectaciones en la autopista México-Puebla y la vía federal México-Puebla, así como la carretera México-Texcoco.
En el estado de Morelos, las lluvias del viernes inundaron 12 casas en Cuernavaca, donde el agua alcanzó hasta un metro de altura.
El Servicio Meteorológico Nacional señaló que el frente frío número 4, que se extiende sobre el Golfo de México, noreste y oriente del territorio nacional, así como canales de baja presión mantienen el pronóstico de lluvias en al menos 18 estados del país.