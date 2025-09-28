Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 28 de septiembre de 2025, p. 24

Cuernavaca, Mor., Paloma Estrada Muñoz, integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (Cidhm), denunció amenazas ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que fue incorporada al Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos con el expediente SG/SSG/MEC-MOR/002/2025.

La activista es coordinadora de los trabajos de investigación sobre la Alerta de Violencia de Género en Morelos desde hace 10 años; también es promotora para la creación del municipio indígena de Alpuyeca y forma parte del equipo asesor permanente de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afrodescendientes del Estado de Morelos.

Estrada Muñoz afirmó que sufre un “clima de hostigamiento, campañas de linchamiento, intimidación y agresiones verbales y físicas en su contra, por parte de quienes se oponen a respetar el ejercicio de la autonomía y libre determinación de los pueblos originarios que ella promueve”.

José Martínez, vocero de la Cidhm, aseguró que la luchadora social ha interpuesto tres denuncias en contra de quien o quienes resulten responsables de las agresiones y amenazas que ha sufrido en la comunidad indígena de Alpuyeca.