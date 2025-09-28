▲ El frente realizó una visita guiada por los sitios de demostración del pez mexicalpique, especie endémica del ex Lago de Texcoco. Foto La Jornada

René Ramón

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 28 de septiembre de 2025, p. 24

Atenco, Méx., El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) se mantiene en pie de lucha, ahora trabaja en la cosecha de las tierras y recupera los cuerpos de agua, los cuales regresaron a los campesinos a 24 años de la expropiación de más de 5 mil hectáreas que serían utilizadas para el proyecto fallido del Aeropuerto de Texcoco.

El triunfo en contra de los atropellos perpetrados durante los sexenios de los ex presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se ve reflejado con la celebración de la Tercera Feria del Maíz y la Milpa, evento con el que también se solidarizaron con otras luchas.

La festividad, que se lleva a cabo los días 27 y 28 de septiembre, inició con una visita guiada a los sitios de demostración del pez mexicalpique, especie endémica del ex Lago de Texcoco, y el cultivo de maíz en las parcelas que hoy están con cosecha y reverdecidas por las lluvias de la temporada.

Ignacio del Valle y Adán Espinoza, dirigentes del FPDT, encabezaron el paseo por una parte de lo que fue el gran cuerpo de agua. A bordo de plataformas remolcadas por tractores, un centenar de personas fueron trasladadas al evento.

“Este recorrido es por el territorio que se ha logrado defender y conservar. No nos hemos quedado quietos. Se mantiene la resistencia”, manifestó Ignacio del Valle.

Explicó que luego de la cancelación del proyecto aeroportuario (durante el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador), para los ejidatarios atenquenses “la resistencia sigue y nos compromete a cultivar la tierra como una forma de defenderla”.

El dirigente campesino se dirigió a las nuevas generaciones para recordar que el campo es el único sustento que se tiene en la vida. Por eso la importancia de que los jóvenes se sumen al proceso de rescate alimentario, ambiental y ecológico.

“La tierra es la que nos da de comer; pero no sólo es la alimentación, también es el sustento de la vida”, insistió.

Por su parte Adán Espinoza habló de la importancia de defender la tierra y el agua. “Ahora, aquí estamos, seguimos luchando por la tierra, defendiéndola; pero también trabajándola”.

Adán, quien estuvo prófugo más de cuatro años luego de que a su compañero de lucha (Ignacio del Valle) y otros líderes fueron recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano, por oponerse a la construcción del aeropuerto en esa región, comparó a la mujer con la naturaleza.