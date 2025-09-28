Europa Press

Periódico La Jornada

Domingo 28 de septiembre de 2025, p. 6

San Sebastián., La película Los domingos, de la cineasta Alauda Ruiz de Azúa, se proclamó con la Concha de Oro en el 73 Festival de San Sebastián, que entregó ayer los galardones del Zinemaldia, en una edición en la que se reivindicó a Palestina, a través de los discursos de los ganadores o las chapas y/o pegatinas que portaron los protagonistas.

En su discurso, Alauda Ruiz de Azúa declaró que ama el cine porque le enseña a mirar “desde otro sitio” y a ser capaz de “intentar” entender algo que le es diferente. “No creo que intentar entender algo signifique validarlo o legitimarlo, pero sí que vivimos en un mundo donde tengo una certeza, y es que siempre hay gente distinta a ti. Y pienso que por eso merece la pena que el cine sea un espacio de encuentro, de reflexión y de debate. Me han devuelto la fe en este espacio”, pronunció.

Antes de acabar su intervención, condenó el genocidio en Gaza. La cineasta, que ha llevado una chapa en apoyo a Palestina, predicó y convenció con su película sobre una joven de 17 años que siente la llamada de Dios. La producción también se ha llevado a casa el premio Irizar de Cine Vasco.

Perseverancia e insistencia

El galardón lo entregó el presidente del jurado, J.A. Bayona, que también llevó una insignia en favor de Palestina. La actriz Itsaso Arana y el actor Óscar Lasarte fueron los encargados de presentar la gala de clausura, tanto en euskera como en castellano, que se desarrolló en el Palacio de Congresos Kursaal de San Sebastián. Ambos llevaron una chapa en favor de Palestina.

El evento arrancó puntual a las 21 horas con un mensaje de “perseverancia, insistencia y atrevimiento” para aquellos intérpretes a los que les está costando encontrar su hueco en el sector, como al actor con discapacidad Enrique Amilibia, que presentó el resumen de la 73 edición. Antes de la gala, el público se concentró en la alfombra roja con gritos en favor de Palestina y con banderas de este país.

En esta edición se ha vuelto a conceder un galardón ex aequo, como ya viene pasando en los recientes años. En esta ocasión, sucedió en la categoría a mejor interpretación protagonista, donde el premio fue para José Ramón Soroiz por su actuación en Maspalomas, de Aitor Arregi y Jose María Goenaga, y para la actriz debutante Xiaohong Zhao por su historia real en Her Heart Beats in Its Cage.

El actor español admitió que lo que menos le gusta de la profesión son los discursos, aunque agradeció todo lo que le está ocurriendo con Maspalomas.

“Al principio estaba un tanto asustado, pero se sentía amor por parte del equipo. Eso me daba fuerzas y con eso pude seguir adelante. Y me decía a mi mismo, ‘no puedes echarte atrás, eres el protagonista, no puedes hacerlo de menos’. Esto no es mío, es de todos los que han participado en esta película. Maspalomas ha sido el mayor premio que nadie me ha concedido jamás”, afirmó, además de pedir que pare el genocidio y todas las guerras.

Galardones

La Concha de Plata a la mejor interpretación de reparto fue para Camila Plaate por su actuación en Belén, cinta que sigue a una joven acusada falsamente de homicidio por un aborto espontáneo. “Esta película nos trae memoria, verdad y justicia. Si se pudo, se puede. Es un orgullo aportar mi granito de arena a esta historia que es el futuro de todas. Vivan las mujeres, viva la lucha y vivas y libres nos queremos”, subrayó.