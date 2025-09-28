La gala estuvo marcada por los mensajes e insignias en favor de Palestina
Domingo 28 de septiembre de 2025, p. 6
San Sebastián., La película Los domingos, de la cineasta Alauda Ruiz de Azúa, se proclamó con la Concha de Oro en el 73 Festival de San Sebastián, que entregó ayer los galardones del Zinemaldia, en una edición en la que se reivindicó a Palestina, a través de los discursos de los ganadores o las chapas y/o pegatinas que portaron los protagonistas.
En su discurso, Alauda Ruiz de Azúa declaró que ama el cine porque le enseña a mirar “desde otro sitio” y a ser capaz de “intentar” entender algo que le es diferente. “No creo que intentar entender algo signifique validarlo o legitimarlo, pero sí que vivimos en un mundo donde tengo una certeza, y es que siempre hay gente distinta a ti. Y pienso que por eso merece la pena que el cine sea un espacio de encuentro, de reflexión y de debate. Me han devuelto la fe en este espacio”, pronunció.
Antes de acabar su intervención, condenó el genocidio en Gaza. La cineasta, que ha llevado una chapa en apoyo a Palestina, predicó y convenció con su película sobre una joven de 17 años que siente la llamada de Dios. La producción también se ha llevado a casa el premio Irizar de Cine Vasco.
Perseverancia e insistencia
El galardón lo entregó el presidente del jurado, J.A. Bayona, que también llevó una insignia en favor de Palestina. La actriz Itsaso Arana y el actor Óscar Lasarte fueron los encargados de presentar la gala de clausura, tanto en euskera como en castellano, que se desarrolló en el Palacio de Congresos Kursaal de San Sebastián. Ambos llevaron una chapa en favor de Palestina.
El evento arrancó puntual a las 21 horas con un mensaje de “perseverancia, insistencia y atrevimiento” para aquellos intérpretes a los que les está costando encontrar su hueco en el sector, como al actor con discapacidad Enrique Amilibia, que presentó el resumen de la 73 edición. Antes de la gala, el público se concentró en la alfombra roja con gritos en favor de Palestina y con banderas de este país.
En esta edición se ha vuelto a conceder un galardón ex aequo, como ya viene pasando en los recientes años. En esta ocasión, sucedió en la categoría a mejor interpretación protagonista, donde el premio fue para José Ramón Soroiz por su actuación en Maspalomas, de Aitor Arregi y Jose María Goenaga, y para la actriz debutante Xiaohong Zhao por su historia real en Her Heart Beats in Its Cage.
El actor español admitió que lo que menos le gusta de la profesión son los discursos, aunque agradeció todo lo que le está ocurriendo con Maspalomas.
“Al principio estaba un tanto asustado, pero se sentía amor por parte del equipo. Eso me daba fuerzas y con eso pude seguir adelante. Y me decía a mi mismo, ‘no puedes echarte atrás, eres el protagonista, no puedes hacerlo de menos’. Esto no es mío, es de todos los que han participado en esta película. Maspalomas ha sido el mayor premio que nadie me ha concedido jamás”, afirmó, además de pedir que pare el genocidio y todas las guerras.
Galardones
La Concha de Plata a la mejor interpretación de reparto fue para Camila Plaate por su actuación en Belén, cinta que sigue a una joven acusada falsamente de homicidio por un aborto espontáneo. “Esta película nos trae memoria, verdad y justicia. Si se pudo, se puede. Es un orgullo aportar mi granito de arena a esta historia que es el futuro de todas. Vivan las mujeres, viva la lucha y vivas y libres nos queremos”, subrayó.
Asimismo, el Premio a Mejor Guion fue para Joachim Lafosse, Chloé Duponchelle y Paul Ismael por Six Days in Spring. “Por primera vez he tratado de hacer algo que no sea una tragedia, algo más dulce y más suave que las anteriores. Ha sido un placer”, señaló el realizador, que también obtuvo la Concha de Plata a la mejor dirección.
Por otro lado, el Premio Especial del Jurado seleccionó a Historias del buen valle, de José Luis Guerin, que logró el Premio Cooperación Española. El realizador recordó que este premio lo recibió por primera vez hace 25 años y agradeció al festival que haya acogido “una película tan artesanal”.
“Nuestra cinta es esencialmente artesanal y eso en un escaparate como este es un gesto de gran coraje. También el hecho de que no se segregue una película de tipo documental. A menudo se le trata como con una condescendencia, como un cine necesario, pero que da un poco de pereza y se le relaciona la calidad o interés a la bondad de la causa que defienda. Parece que arrastra una connotación a veces, como de cine ejemplarizante, que a mí me ahuyenta un poco”, afirmó.
El cineasta, en su primer discurso, señaló que la cooperación es el mejor “antídoto” ante las políticas excluyentes de los nacionalismos emergentes. “Hoy hay una única bandera que me representa y es esta”, comentó, en alusión a la pegatina que llevaba con el lema Genozidioa Stop.
Además, agradeció al Festival de San Sebastián por dejar llevar insignias en favor de Palestina, algo que, como recordó, no dejó la dirección del Festival de Cannes. Por otro lado, el Premio del Jurado a la mejor fotografía fue a parar a Pau Esteve por Los Tigres, del cineasta Alberto Rodríguez.
La voz de Hind Rajab llega al corazón del público
A los premios ya mencionados se sumó el de Horizontes Latinos para la colombiana Un poeta, de Simón Mesa Soto, y protagonizada por el debutante Ubeimar Ríos. El cineasta reconoció que es “duro” hacer cine en Latinoamérica porque se necesitan “años y años” para sacar adelante los proyectos.
En cuanto al Premio del Público Ciudad de Donostia a la mejor película europea, Amelie et la métapysique des tubes recogió el galardón, mientras que La voz de Hind Rajab logró el Premio del Público a Mejor Película con el récord de puntuación de 9.52. El actor Motaz Malhees agradeció al público el reconocimiento por escuchar la voz de la menor palestina de seis años y se lo dedicó a la familia de Hind Rajab que son “quienes llevarán su memoria en medio de este dolor inabarcable” y a los voluntarios de la Media Luna Roja.
“Nuestros corazones decidieron también alzar su voz, que rechazan permanecer en silencio. Hind, una niña atrapada en un coche durante horas, rodeada de nada, pidiendo, rogando ayuda. Tenemos que alzar la voz porque estamos hablando de una situación de devastación y de genocidio. Imperan los conflictos en el mundo. Que esta voz viaje por el mundo entero y se alce en favor de la dignidad y de la libertad, que son más que meras palabras. Muchísimas gracias. Palestina libre, aseguró.
En la categoría Zabaltegui-Tabakalera, se seleccionó a la cinta Torre de hielo, de Lucile Hadzihalilovic, y el premio New Directors a Weightless, de Emilie Thalund. La película Las corrientes, de la realizadora Milagros Mumenthaler, recibió el Premio TVE/Otra Mirada.