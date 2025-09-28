Domingo 28 de septiembre de 2025, p. 19
En la semana que inicia se darán a conocer reportes económicos como tasa de desempleo, consumo e inversión y remesas, entre otros.
México
Lunes 29
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicará la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de agosto.
Martes 30
El Inegi difundirá reporte de exportaciones por entidad federativa durante el segundo trimestre del año. También dará a conocer índices globales de personal y remuneraciones de los sectores económicos durante julio.
El Banco de México (BdeM) dará a conocer el informe de Agregados monetarios y actividad financiera de agosto.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicará el informe de Finanzas Públicas de agosto.
Miércoles 1º de octubre
El BdeM dará a conocer el ingreso de remesas durante agosto y la Encuesta sobre expectativas del sector privado de septiembre.
El Inegi publicará la encuesta de opinión empresarial deseptiembre.
Jueves 2
El Inegi dará a conocer datos de la industria automotriz sobre ventas de vehículos ligeros durante septiembre.
Viernes 3
El Inegi reportará el Sistema de indicadores cíclicos, el indicador de inversión y el indicador de consumo privado, los tres reportes correspondientes a julio.
Estados Unidos
Viernes 3
Se informará sobre la tasa de desempleo.
Fuentes: Inegi, SHCP, BdeM, Banamex y Monex