Periódico La Jornada

Domingo 28 de septiembre de 2025, p. 19

En la semana que inicia se darán a conocer reportes económicos como tasa de desempleo, consumo e inversión y remesas, entre otros.

México

Lunes 29

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicará la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de agosto.

Martes 30

El Inegi difundirá reporte de exportaciones por entidad federativa durante el segundo trimestre del año. También dará a conocer índices globales de personal y remuneraciones de los sectores económicos durante julio.

El Banco de México (BdeM) dará a conocer el informe de Agregados monetarios y actividad financiera de agosto.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicará el informe de Finanzas Públicas de agosto.