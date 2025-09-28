Economía
Ver día anteriorDomingo 28 de septiembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/09/28. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Economía/Para tomar en cuenta/
A nterior
 
Para tomar en cuenta
Periódico La Jornada
Domingo 28 de septiembre de 2025, p. 19

En la semana que inicia se darán a conocer reportes económicos como tasa de desempleo, consumo e inversión y remesas, entre otros.

México

Lunes 29

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicará la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de agosto.

Martes 30

El Inegi difundirá reporte de exportaciones por entidad federativa durante el segundo trimestre del año. También dará a conocer índices globales de personal y remuneraciones de los sectores económicos durante julio.

El Banco de México (BdeM) dará a conocer el informe de Agregados monetarios y actividad financiera de agosto.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicará el informe de Finanzas Públicas de agosto.

Miércoles 1º de octubre

El BdeM dará a conocer el ingreso de remesas durante agosto y la Encuesta sobre expectativas del sector privado de septiembre.

El Inegi publicará la encuesta de opinión empresarial deseptiembre.

Jueves 2

El Inegi dará a conocer datos de la industria automotriz sobre ventas de vehículos ligeros durante septiembre.

Viernes 3

El Inegi reportará el Sistema de indicadores cíclicos, el indicador de inversión y el indicador de consumo privado, los tres reportes correspondientes a julio.

Estados Unidos

Viernes 3

Se informará sobre la tasa de desempleo.

Fuentes: Inegi, SHCP, BdeM, Banamex y Monex

A nterior
Subir al inicio del texto